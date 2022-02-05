Главный тренер Челси сдал положительный тест на коронавирус. Он может пропустить КЧМ

Главный тренер “Челси” Томас Тухель не сможет быть рядом с командой в ближайшем поединке Кубка Англии. Официальный сайт лондонцев за полтора часа до начала матча сообщил, что немецкий специалист сдал положительный тест на коронавирус.

Пока он находится на самоизоляции, а его обязанности временно будет выполнять ассистент Арно Михелс.

Напомним, что сегодня, 5 февраля, “аристократы” встретятся с командой третьего дивизиона “Плимут” в рамках 1/16 финала Кубка Англии (за текстовой трансляцией матча можно следить здесь>>> ). А уже сразу после поединка "Челси" отправится в Объединенные Арабские Эмираты, где на данный момент уже проходит Клубный чемпионат мира.

Отметим, что лондонцы начинают с полуфинала, и первый матч запланирован на 9 февраля. В любом случае (победы или поражение) "Челси" проведет еще одну встречу 12 февраля: либо финал, либо поединок за третье место.

Клуб сообщает, что Тухель надеется присоединиться к команде уже в Абу-Даби в течение следующей недели.