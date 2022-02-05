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Главный тренер Челси сдал положительный тест на коронавирус. Он может пропустить КЧМ
Совсем скоро решающие матчи
Faisal HQ / Автор неизвестен
Главный тренер “Челси” Томас Тухель не сможет быть рядом с командой в ближайшем поединке Кубка Англии. Официальный сайт лондонцев за полтора часа до начала матча сообщил, что немецкий специалист сдал положительный тест на коронавирус.
Пока он находится на самоизоляции, а его обязанности временно будет выполнять ассистент Арно Михелс.
Напомним, что сегодня, 5 февраля, “аристократы” встретятся с командой третьего дивизиона “Плимут” в рамках 1/16 финала Кубка Англии (за текстовой трансляцией матча можно следить
Отметим, что лондонцы начинают с полуфинала, и первый матч запланирован на 9 февраля. В любом случае (победы или поражение) "Челси" проведет еще одну встречу 12 февраля: либо финал, либо поединок за третье место.
Клуб сообщает, что Тухель надеется присоединиться к команде уже в Абу-Даби в течение следующей недели.
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