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Главный тренер Челси сдал положительный тест на коронавирус. Он может пропустить КЧМ

Англия
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Совсем скоро решающие матчи

Главный тренер Челси сдал положительный тест на коронавирус. Он может пропустить КЧМ

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер “Челси” Томас Тухель не сможет быть рядом с командой в ближайшем поединке Кубка Англии. Официальный сайт лондонцев за полтора часа до начала матча сообщил, что немецкий специалист сдал положительный тест на коронавирус.

Пока он находится на самоизоляции, а его обязанности временно будет выполнять ассистент Арно Михелс.

Напомним, что сегодня, 5 февраля, “аристократы” встретятся с командой третьего дивизиона “Плимут” в рамках 1/16 финала Кубка Англии (за текстовой трансляцией матча можно следить здесь>>>). А уже сразу после поединка "Челси" отправится в Объединенные Арабские Эмираты, где на данный момент уже проходит Клубный чемпионат мира.

Отметим, что лондонцы начинают с полуфинала, и первый матч запланирован на 9 февраля. В любом случае (победы или поражение) "Челси" проведет еще одну встречу 12 февраля: либо финал, либо поединок за третье место.

Клуб сообщает, что Тухель надеется присоединиться к команде уже в Абу-Даби в течение следующей недели.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) коронавирус
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