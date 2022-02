Кубок Англии. Киддерминстер Харриерс - Вест Хэм 1:2. Жестокость футбола

Это могла бы быть одна из крупнейших сенсаций в новейшей истории Кубка Англии. Команда “Киддерминстер Харриерс”, которая играет в Национальной северной лиге (шестой дивизион футбольной пирамиды) была в двух минутах от того, чтобы выбить из турнира “Вест Хэм”, участника еврокубков и одного из претендентов на топ-4 в Премьер-лиге.

За исключением Фабианского, Антонио и Лансини у Дэвида Мойеса была обойма основных футболистов. Ряд игроков основы (Зума, Бенрахма, Боуэн) вышли в старте, другие игроки вышли на замену (Доусон, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс). Поскольку, помимо Антонио, у “Вест Хэма” больше нет нападающих, Андрей Ярмоленко получил возможность провести на поле все 120 минут. Впечатление от игры украинца останутся скорее негативными, хотя победный гол был забит не без его участия.

В конце основного времени матча, когда “Вест Хэм” еще проигрывал 0:1 Ярмоленко пытался нарисовать пенальти, но рефери Джонатан Мосс не купился на симуляцию игрока сборной Украины. “Этого эпизода достаточно для того, чтобы хотеть вылета “Вест Хэма”, – читаем в текстовой трансляции BBC. “Ярмоленко виновен в одном из худших актов симуляции в этом сезоне. Он мог пробить, но упал. В матче против команды шестого дивизиона. Бесстыдство. Не могу поверить, что такой принципиальный и олдскульный тренер как Дэвид Мойес может это одобрять”, – написал в своем твиттер влиятельный журналист The Times Генри Винтер.

Первый тайм “Вест Хэм” провалил не только индивидуальном плане, но и в коллективном, дело не только в Ярмоленко, все игроки “хаммерс” играли крайне плохо, пассивно, без какой-то энергии, желания и идей. Одним из худших в составе гостей был Диоп. Именно он привез на 19-й минуте штрафной, а затем при подаче помешал Ареоля на выходе и Пенни отправил мяч в пустые ворота.

Мойес провел в перерыве двойную замену, затем сменил еще двух футболистов на 63-й минуте, но игра откровенно не давалась “Вест Хэму”. У гостей было больше 70% владения, но первый удар в створ удалось нанести только на 60-й минуте (Боуэн).

У “Вест Хэма” не было моментов, и это был бесспорно худший матч “хаммерс” в сезоне, если принимать во внимание уровень соперника. В конце игры “Киддерминстер Харриерс” едва не забил второй, но при стандарте у ворот Ареоля два игрока хозяев помешали друг другу.

И затем “Вест Хэм” сравнял. Инициативу на себя взял Райс. Он сыграл в стеночку с Форнальсом, нашел свободную зону, ворвался в нее, и мощно пробил под перекладину.

В овертайме, как это часто бывает в кубковых матчах, ударов и голевых моментов было минимум и казалось, что нас ждет серия пенальти. Но “Киддерминстер Харриерс” не хватило всего нескольких секунд. Ярмоленко выполнил полу-удар/полу-навес, мяч застрял в ногах Крессуэлла на дальней штанге, пас на Боуэна и 1:2.

