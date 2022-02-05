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Магия Кубка Англии. Кристал Пэлас присоединился к благотворительной акции в поддержку больной жены тренера соперника
Также оплатил и автобусы выездным фанам
justgiving/Автор невідомий
Старейший официальный футбольный турнир мира Кубок Англии продолжает приносить добро. На прошлой неделе
"Орлы" в рамках четвертого раунда встретятся с "Хартлпулом", который представляет Вторую лигу Англии. Жена главного тренера этого малоизвестного клуба Грэма Ли тяжелобольная – у нее была обнаружена опухоль головного мозга. На лечение нужно тратить 5 тысяч фунтов в месяц, и Пелас отправился приобщиться к благотворительности.
Клуб пожертвовал тысячу фунтов на лечение, а также разместил посты в соцсетях для того, чтобы болельщики тоже могли приложить свою лепту. На данный момент уже собрано 63,5 тысячи фунтов из 120 тысяч необходимых на два года лечения.
Head here to donate: https://t.co/jPhioB5wpd ????#CPFC— Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 4, 2022
Также "орлы" предоставили фанатам "Хартлпула" средства для оплаты 10-ти автобусов, чтобы они смогли преодолеть 270 миль (434 км) в Лондон на выездной поединок своей команды.
Напомним, что "Кристал Пэлас" и "Хартлпул" встретятся сегодня, 5 февраля, в 17:00.
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