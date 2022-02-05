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Магия Кубка Англии. Кристал Пэлас присоединился к благотворительной акции в поддержку больной жены тренера соперника

Англия
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Также оплатил и автобусы выездным фанам

Магия Кубка Англии. Кристал Пэлас присоединился к благотворительной акции в поддержку больной жены тренера соперника

justgiving/Автор невідомий

Новина українською

Старейший официальный футбольный турнир мира Кубок Англии продолжает приносить добро. На прошлой неделе активистка шла из Мидлсбро в Манчестер для поддержки благотворительной акции, а сегодня к благотворительности присоединился и “Кристал Пэлас”.

"Орлы" в рамках четвертого раунда встретятся с "Хартлпулом", который представляет Вторую лигу Англии. Жена главного тренера этого малоизвестного клуба Грэма Ли тяжелобольная – у нее была обнаружена опухоль головного мозга. На лечение нужно тратить 5 тысяч фунтов в месяц, и Пелас отправился приобщиться к благотворительности.

Клуб пожертвовал тысячу фунтов на лечение, а также разместил посты в соцсетях для того, чтобы болельщики тоже могли приложить свою лепту. На данный момент уже собрано 63,5 тысячи фунтов из 120 тысяч необходимых на два года лечения.

Также "орлы" предоставили фанатам "Хартлпула" средства для оплаты 10-ти автобусов, чтобы они смогли преодолеть 270 миль (434 км) в Лондон на выездной поединок своей команды.

Напомним, что "Кристал Пэлас" и "Хартлпул" встретятся сегодня, 5 февраля, в 17:00.

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В статье: Кристал Пэлас (Лондон)
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