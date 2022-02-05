  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кубок Англии. Эвертон - Брентфорд 4:1. Хороший дебют Лэмпарда, 73 минуты Миколенко 
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Англии. Эвертон - Брентфорд 4:1. Хороший дебют Лэмпарда, 73 минуты Миколенко 

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Кристал Пэлас, Норвич и Сток Сити вышли в пятый раунд   

Кубок Англии. Эвертон - Брентфорд 4:1. Хороший дебют Лэмпарда, 73 минуты Миколенко 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лэмпард начинает с уверенной победы. Победу над “Брентфордом” не стоит переоценивать, но выход в следующий раунд, четыре забитых гола, контроль над игрой, счастливые трибуны – это хороший старт для 43-летнего тренера.

В своем первом матче Лэмпард решил сыграть в три защитника. Это решение не только помогло укрепить оборону, но и лишило “Брентфорд” возможности играть на своих сильных сторонах. Нашлось место в старте и Виталию Миколенко. Украинец провел на поле 73 минуты, в целом выглядел неплохо, но ошибся в эпизоде, когда “Брентфорд” заработал пенальти. Именно Миколенко потерял линию, позволив Тоуни избежать офсайда. Пикфорду пришлось сбить форварда “Брентфорда”. Больше заметных эпизодов с участием украинца не было. Он в целом не портил игру, старался быть энергичным, открывался под передачи, но существенным звеном в игре “ирисок” Миколенко еще не стал. Нужно время.

В игре “Брентфорда” сегодня было мало энергии, команда Томаса Франка не была похожа на задиристого, смелого новичка, как она демонстрирует себя на протяжении всего сезона. Лэмпарду повезло с соперником в своем дебютном матче, но своей игрой “Эвертон” заслужил победу.

На старте игры обе команды мало рисковали, и первый мяч был забит после углового. Йерри Мина, заменивший травмированного Годфри, мощно вколотил мяч в сетку после подачи Грэя.

“Гудисон” запел, гости постарались зашевелиться, у “Эвертона” появились свободные зоны для атак, но как это часто бывает в дебютных матчах, больше было индивидуальных действий, а не коллективных. Все хотят впечатлить Лэмпарда.

На старте второго тайма “Эвертон” забил второй мяч. Ришарлисон, загубивший хороший момент в первой половине игры, хорошо открылся после паса Аллана и перекинул вышедшего из ворот Райи.

“Брентфорд” быстро забил гол в ответ, но затем пропустил третий гол. Снова угловой. Подача Грэя летела на голову Мины, но его опередил хавбек “Брентфорда” Йенсен. Но датчанин выбил мяч не куда-то сторону, а прямо на Холгейта. Защитник “Эвертона” сориентировался и поразил ворота.

“Эвертон” очень грамотно контролировал игру, а в конце матча забил четвертый. Сработали все три атакующие замены. Тосун поддержал мяч впереди, дождался Ивоби, и нигериец выкатил мяч под удар Таунсенду.

4:1 – хороший старт, но на бурные празднования нет времени. Во вторник у “Эвертона” важнейший матч чемпионата против Ньюкасла”.

Кубок Англии, четвертый раунд. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Брентфорд” 4:1

Голы: Мина 31, Ришарлисон 48, Холгейт 62, Таунсенд 90+1 – Тоуни 54 (пен.)

“Эвертон”: Пикфорд – Холгейт, Кин, Годфри (Мина 14) – Коулмэн, Аллан, Гомеш, Миколенко (Кенни 73) – Гордон (Таунсенд 73), Ришарлисон (Тосун 88), Грэй (Ивоби 88)

“Брентфорд”: Райя – Соренсен, Янссон, Айер – Генри (Стивенс 84), Янельт (Баптист 62), Нергор, Йенсен, Расмуссен (Дасилва 72) – Канос (Годдос 73), Тоуни

Предупреждения: Гомеш 24, Гордон 67

“Кристал Пэлас” – “Хартлпул Юнайтед” (IV) 2:0

Голы: Гэхи 4, Олисе 22

“Хаддерсфилд Таун” (II) – “Барнсли” (II) 1:0

Гол: Холмс 19

“Манчестер Сити” – “Фулхэм” (II) 4:1

Голы: Гюндоган 6, Стоунс 13, Марез 53 (пен.), Марез 57 – Карвальо 4

“Питерборо Юнайтед” (II) – “Куинз Парк Рейнджерс” (II) 2:0

Голы: Уорд 25, Джейд-Джонс 72

“Сток Сити” (II) – “Уиган Атлетик” (III) 2:0

Голы: Маджа 14, Браун 62

Удаление: Эдвардс 74 (“Уиган”)

“Вулверхэмптон” – “Норвич Сити” 0:1

Гол: Маклин 45+1

“Саутгемптон” – “Ковентри Сити” (II) 2:1

Голы: Стюарт Армстронг 63, Уокер-Питерс 112 – Гйекерес 22

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фрэнк Лэмпард Вулверхэмптон Кубок Англии Эвертон (Ливерпуль) Брентфорд Фулхэм (Лондон) Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) Барнсли (Англия) Манчестер Сити "Саутгемптон" Ковентри (Англия) Кристал Пэлас (Лондон) Хаддерсфилд Таун Норвич Сити Питерборо Хартлпул Юнайтед Сток Сити Уиган Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...