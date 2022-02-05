Кубок Англии. Эвертон - Брентфорд 4:1. Хороший дебют Лэмпарда, 73 минуты Миколенко 

Лэмпард начинает с уверенной победы. Победу над “Брентфордом” не стоит переоценивать, но выход в следующий раунд, четыре забитых гола, контроль над игрой, счастливые трибуны – это хороший старт для 43-летнего тренера.

В своем первом матче Лэмпард решил сыграть в три защитника. Это решение не только помогло укрепить оборону, но и лишило “Брентфорд” возможности играть на своих сильных сторонах. Нашлось место в старте и Виталию Миколенко. Украинец провел на поле 73 минуты, в целом выглядел неплохо, но ошибся в эпизоде, когда “Брентфорд” заработал пенальти. Именно Миколенко потерял линию, позволив Тоуни избежать офсайда. Пикфорду пришлось сбить форварда “Брентфорда”. Больше заметных эпизодов с участием украинца не было. Он в целом не портил игру, старался быть энергичным, открывался под передачи, но существенным звеном в игре “ирисок” Миколенко еще не стал. Нужно время.

В игре “Брентфорда” сегодня было мало энергии, команда Томаса Франка не была похожа на задиристого, смелого новичка, как она демонстрирует себя на протяжении всего сезона. Лэмпарду повезло с соперником в своем дебютном матче, но своей игрой “Эвертон” заслужил победу.

На старте игры обе команды мало рисковали, и первый мяч был забит после углового. Йерри Мина, заменивший травмированного Годфри, мощно вколотил мяч в сетку после подачи Грэя.

“Гудисон” запел, гости постарались зашевелиться, у “Эвертона” появились свободные зоны для атак, но как это часто бывает в дебютных матчах, больше было индивидуальных действий, а не коллективных. Все хотят впечатлить Лэмпарда.

На старте второго тайма “Эвертон” забил второй мяч. Ришарлисон, загубивший хороший момент в первой половине игры, хорошо открылся после паса Аллана и перекинул вышедшего из ворот Райи.

“Брентфорд” быстро забил гол в ответ, но затем пропустил третий гол. Снова угловой. Подача Грэя летела на голову Мины, но его опередил хавбек “Брентфорда” Йенсен. Но датчанин выбил мяч не куда-то сторону, а прямо на Холгейта. Защитник “Эвертона” сориентировался и поразил ворота.

“Эвертон” очень грамотно контролировал игру, а в конце матча забил четвертый. Сработали все три атакующие замены. Тосун поддержал мяч впереди, дождался Ивоби, и нигериец выкатил мяч под удар Таунсенду.

4:1 – хороший старт, но на бурные празднования нет времени. Во вторник у “Эвертона” важнейший матч чемпионата против Ньюкасла”.

The perfect start for the new boss. Top performances all over the pitch and Goodison at its very best!



That was Everton. ???? pic.twitter.com/RmpEKJdKqu — Everton (@Everton) February 5, 2022

Кубок Англии, четвертый раунд. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Брентфорд” 4:1

Голы: Мина 31, Ришарлисон 48, Холгейт 62, Таунсенд 90+1 – Тоуни 54 (пен.)

“Эвертон”: Пикфорд – Холгейт, Кин, Годфри (Мина 14) – Коулмэн, Аллан, Гомеш, Миколенко (Кенни 73) – Гордон (Таунсенд 73), Ришарлисон (Тосун 88), Грэй (Ивоби 88)

“Брентфорд”: Райя – Соренсен, Янссон, Айер – Генри (Стивенс 84), Янельт (Баптист 62), Нергор, Йенсен, Расмуссен (Дасилва 72) – Канос (Годдос 73), Тоуни

Предупреждения: Гомеш 24, Гордон 67

“Кристал Пэлас” – “Хартлпул Юнайтед” (IV) 2:0

Голы: Гэхи 4, Олисе 22

“Хаддерсфилд Таун” (II) – “Барнсли” (II) 1:0

Гол: Холмс 19

“Манчестер Сити” – “Фулхэм” (II) 4:1

Голы: Гюндоган 6, Стоунс 13, Марез 53 (пен.), Марез 57 – Карвальо 4

“Питерборо Юнайтед” (II) – “Куинз Парк Рейнджерс” (II) 2:0

Голы: Уорд 25, Джейд-Джонс 72

“Сток Сити” (II) – “Уиган Атлетик” (III) 2:0

Голы: Маджа 14, Браун 62

Удаление: Эдвардс 74 (“Уиган”)

“Вулверхэмптон” – “Норвич Сити” 0:1

Гол: Маклин 45+1

“Саутгемптон” – “Ковентри Сити” (II) 2:1

Голы: Стюарт Армстронг 63, Уокер-Питерс 112 – Гйекерес 22