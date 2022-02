Кубок Англии. Эвертон - Брентфорд 4:1. Хороший дебют Лэмпарда, 73 минуты Миколенко 

Лэмпард начинает с уверенной победы. Победу над “Брентфордом” не стоит переоценивать, но выход в следующий раунд, четыре забитых гола, контроль над игрой, счастливые трибуны – это хороший старт для 43-летнего тренера.

В своем первом матче Лэмпард решил сыграть в три защитника. Это решение не только помогло укрепить оборону, но и лишило “Брентфорд” возможности играть на своих сильных сторонах. Нашлось место в старте и Виталию Миколенко. Украинец провел на поле 73 минуты, в целом выглядел неплохо, но ошибся в эпизоде, когда “Брентфорд” заработал пенальти. Именно Миколенко потерял линию, позволив Тоуни избежать офсайда. Пикфорду пришлось сбить форварда “Брентфорда”. Больше заметных эпизодов с участием украинца не было. Он в целом не портил игру, старался быть энергичным, открывался под передачи, но существенным звеном в игре “ирисок” Миколенко еще не стал. Нужно время.

В игре “Брентфорда” сегодня было мало энергии, команда Томаса Франка не была похожа на задиристого, смелого новичка, как она демонстрирует себя на протяжении всего сезона. Лэмпарду повезло с соперником в своем дебютном матче, но своей игрой “Эвертон” заслужил победу.

На старте игры обе команды мало рисковали, и первый мяч был забит после углового. Йерри Мина, заменивший травмированного Годфри, мощно вколотил мяч в сетку после подачи Грэя.

“Гудисон” запел, гости постарались зашевелиться, у “Эвертона” появились свободные зоны для атак, но как это часто бывает в дебютных матчах, больше было индивидуальных действий, а не коллективных. Все хотят впечатлить Лэмпарда.

На старте второго тайма “Эвертон” забил второй мяч. Ришарлисон, загубивший хороший момент в первой половине игры, хорошо открылся после паса Аллана и перекинул вышедшего из ворот Райи.

“Брентфорд” быстро забил гол в ответ, но затем пропустил третий гол. Снова угловой. Подача Грэя летела на голову Мины, но его опередил хавбек “Брентфорда” Йенсен. Но датчанин выбил мяч не куда-то сторону, а прямо на Холгейта. Защитник “Эвертона” сориентировался и поразил ворота.

“Эвертон” очень грамотно контролировал игру, а в конце матча забил четвертый. Сработали все три атакующие замены. Тосун поддержал мяч впереди, дождался Ивоби, и нигериец выкатил мяч под удар Таунсенду.

4:1 – хороший старт, но на бурные празднования нет времени. Во вторник у “Эвертона” важнейший матч чемпионата против Ньюкасла”.

