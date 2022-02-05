Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Англии. Эвертон - Брентфорд 4:1. Хороший дебют Лэмпарда, 73 минуты Миколенко
Кристал Пэлас, Норвич и Сток Сити вышли в пятый раунд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лэмпард начинает с уверенной победы. Победу над “Брентфордом” не стоит переоценивать, но выход в следующий раунд, четыре забитых гола, контроль над игрой, счастливые трибуны – это хороший старт для 43-летнего тренера.
В своем первом матче Лэмпард решил сыграть в три защитника. Это решение не только помогло укрепить оборону, но и лишило “Брентфорд” возможности играть на своих сильных сторонах. Нашлось место в старте и Виталию Миколенко. Украинец провел на поле 73 минуты, в целом выглядел неплохо, но ошибся в эпизоде, когда “Брентфорд” заработал пенальти. Именно Миколенко потерял линию, позволив Тоуни избежать офсайда. Пикфорду пришлось сбить форварда “Брентфорда”. Больше заметных эпизодов с участием украинца не было. Он в целом не портил игру, старался быть энергичным, открывался под передачи, но существенным звеном в игре “ирисок” Миколенко еще не стал. Нужно время.
В игре “Брентфорда” сегодня было мало энергии, команда Томаса Франка не была похожа на задиристого, смелого новичка, как она демонстрирует себя на протяжении всего сезона. Лэмпарду повезло с соперником в своем дебютном матче, но своей игрой “Эвертон” заслужил победу.
На старте игры обе команды мало рисковали, и первый мяч был забит после углового. Йерри Мина, заменивший травмированного Годфри, мощно вколотил мяч в сетку после подачи Грэя.
“Гудисон” запел, гости постарались зашевелиться, у “Эвертона” появились свободные зоны для атак, но как это часто бывает в дебютных матчах, больше было индивидуальных действий, а не коллективных. Все хотят впечатлить Лэмпарда.
На старте второго тайма “Эвертон” забил второй мяч. Ришарлисон, загубивший хороший момент в первой половине игры, хорошо открылся после паса Аллана и перекинул вышедшего из ворот Райи.
“Брентфорд” быстро забил гол в ответ, но затем пропустил третий гол. Снова угловой. Подача Грэя летела на голову Мины, но его опередил хавбек “Брентфорда” Йенсен. Но датчанин выбил мяч не куда-то сторону, а прямо на Холгейта. Защитник “Эвертона” сориентировался и поразил ворота.
“Эвертон” очень грамотно контролировал игру, а в конце матча забил четвертый. Сработали все три атакующие замены. Тосун поддержал мяч впереди, дождался Ивоби, и нигериец выкатил мяч под удар Таунсенду.
4:1 – хороший старт, но на бурные празднования нет времени. Во вторник у “Эвертона” важнейший матч чемпионата против Ньюкасла”.
The perfect start for the new boss. Top performances all over the pitch and Goodison at its very best!— Everton (@Everton) February 5, 2022
That was Everton. ???? pic.twitter.com/RmpEKJdKqu
Кубок Англии, четвертый раунд. Ливерпуль, “Гудисон Парк”
“Эвертон” – “Брентфорд” 4:1
Голы: Мина 31, Ришарлисон 48, Холгейт 62, Таунсенд 90+1 – Тоуни 54 (пен.)
“Эвертон”: Пикфорд – Холгейт, Кин, Годфри (Мина 14) – Коулмэн, Аллан, Гомеш, Миколенко (Кенни 73) – Гордон (Таунсенд 73), Ришарлисон (Тосун 88), Грэй (Ивоби 88)
“Брентфорд”: Райя – Соренсен, Янссон, Айер – Генри (Стивенс 84), Янельт (Баптист 62), Нергор, Йенсен, Расмуссен (Дасилва 72) – Канос (Годдос 73), Тоуни
Предупреждения: Гомеш 24, Гордон 67
“Кристал Пэлас” – “Хартлпул Юнайтед” (IV) 2:0
Голы: Гэхи 4, Олисе 22
“Хаддерсфилд Таун” (II) – “Барнсли” (II) 1:0
Гол: Холмс 19
Голы: Гюндоган 6, Стоунс 13, Марез 53 (пен.), Марез 57 – Карвальо 4
“Питерборо Юнайтед” (II) – “Куинз Парк Рейнджерс” (II) 2:0
Голы: Уорд 25, Джейд-Джонс 72
“Сток Сити” (II) – “Уиган Атлетик” (III) 2:0
Голы: Маджа 14, Браун 62
Удаление: Эдвардс 74 (“Уиган”)
“Вулверхэмптон” – “Норвич Сити” 0:1
Гол: Маклин 45+1
“Саутгемптон” – “Ковентри Сити” (II) 2:1
Голы: Стюарт Армстронг 63, Уокер-Питерс 112 – Гйекерес 22
Популярное сейчас
- Герой футбольного дня. Витиньо
- Мирон Маркевич: В матче Украина – Россия был бы справедлив ничейный итог
- Гвардиола: Поговорю с Зинченко о ситуации в Украине. Тяжело принять, что такое случается в 21 веке
- Миколенко – о встрече с Пукки в АПЛ: Сказал Теэму, что он изменил мою жизнь после того матча с финнами
- Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО