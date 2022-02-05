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Игрока Манчестер Юнайтед оскорбляли на расовой почве после промаха в матче Кубка Англии

Англия
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Антони Эланга получил множество оскорбительных сообщений

Игрока Манчестер Юнайтед оскорбляли на расовой почве после промаха в матче Кубка Англии

Фото: The Athletic

UA-Футбол
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Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Эланга подвергся множеству оскорблений на расовой почве после промаха с пенальти в матче Кубка Англии. Нападающий не забил решающий удар в послематчевой серии, которая завершилась со счетом 8:7 в пользу "Миддлсбро".

В итоге, в ситуацию вмешался "Инстаграм", который убрал все оскорбительные сообщения в аккаунте игрока. Представитель компании заявил, что они совместно с правительством продолжают бороться с онлайн-абьюзом.

Антони Эланга в свои 19 лет уже сыграл в 11 матчах за "Манчестер Юнайтед" и забил 2 гола. Шведский вингер находится в системе клуба с 14 лет.

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В статье: Кубок Англии Манчестер Юнайтед Антони Эланга
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