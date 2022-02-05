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Ливерпуль все еще заинтересован в Карвальо, но теперь игрока хотят Реал и Барселона

Англия
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Борьба за игрока Фулхэма продолжается

Ливерпуль все еще заинтересован в Карвальо, но теперь игрока хотят Реал и Барселона

Фото: Daily Echo

UA-Футбол
Новина українською

Фабио Карвальо, атакующий полузащитник "Фулхэма", зимой практически перешедший в "Ливерпуль", привлек внимание "Барселоны" и мадридского "Реала". Переговоры скаузеров с нынешним клубом англичанина в последний день трансферного окна сорвались, и теперь игрока может перехватить один из испанских грандов.

Ранее Юрген Клопп высказался об интересе к Фабио Карвальо так:

"Конечно мы все еще заинтересованы. Это было бы безумие, если бы мы уже не интересовались им. Мы следим за ситуацией".

По информации Marca, контракт Карвальо заканчивается этим летом, и "Реал Мадрид" с "Барселоной" могут попытаться привлечь игрока размером зарплаты. Оба испанских клуба стараются избегать трат больших сумм на покупки игроков. Однако, фаворитом в гонке за Фабио остается "Ливерпуль".

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Ливерпуль Фабио Карвальо
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