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Ливерпуль все еще заинтересован в Карвальо, но теперь игрока хотят Реал и Барселона
Борьба за игрока Фулхэма продолжается
Фото: Daily Echo
Фабио Карвальо, атакующий полузащитник "Фулхэма", зимой практически перешедший в "Ливерпуль", привлек внимание "Барселоны" и мадридского "Реала". Переговоры скаузеров с нынешним клубом англичанина в последний день трансферного окна сорвались, и теперь игрока может перехватить один из испанских грандов.
Ранее Юрген Клопп высказался об интересе к Фабио Карвальо так:
"Конечно мы все еще заинтересованы. Это было бы безумие, если бы мы уже не интересовались им. Мы следим за ситуацией".
По информации Marca, контракт Карвальо заканчивается этим летом, и "Реал Мадрид" с "Барселоной" могут попытаться привлечь игрока размером зарплаты. Оба испанских клуба стараются избегать трат больших сумм на покупки игроков. Однако, фаворитом в гонке за Фабио остается "Ливерпуль".
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