Манчестер Сити с Зинченко на поле разгромил лидера Чемпионшипа в Кубке Англии

Кубок Англии, 1/16 финала

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт (Австралия)

Битва двух лидеров первых английских дивизионов вышла на славу. Команды порадовали своей атакующей игрой, а от “Фулхэма” это было особенно приятно ждать, ведь когда андердог выстреливает - всегда приятно за этим наблюдать.

Хоть и Грилиш мог забивать уже на первой минуте (сейв от Гассаниги), первыми это сделали гости. Полностью провалились "горожане" в обороне во время быстрой атаки "дачников". Уилсон смог пробежать по правому флангу, прострелить на Карвалью, который перевел мяч в пустые ворота. А этого гола могла и не произойти, если "Ливерпуль" успел оформить все необходимые документы для 19-летнего автора сегодняшнего первого гола.

Однако не долго играла радостная песня у игроков "Фулхэма". Уже на шестой минуте Гюндоган из зоны пенальти завершил массивную атаку хозяев, а 13-я минута оказалась несчастливой именно для гостей: Стоунс замкнул навес Де Брюйне от угла поля. Очень качественно в этих двух моментах сыграла наступательная линия подопечных Гвардиолы – все как по нотам.

К концу тайма "Сити" наконец-то смог забрать мяч у "Фулхэма" и больше владеть им. А уж если круглый снаряд попадает к ногам "горожан", да еще и при победном счете, то игру можно заканчивать.

Но подопечные Гвардиолы не хотели это делать – уже в начале второго тайма Марез к ассисту (на Гюндогана) записал в свой актив еще и дубль. Сначала Рияд реализовал заработанное Грилишем пенальти, а затем завершил быструю контратаку хозяев после обрезки Рида.

Дачники еще после 30-й минуты поняли, что не потянут встречный темп, который сами и предложили. Да, у "Фулхэма" были контратаки, однако акцентированной опасности они так и не создали. Разве что можно вспомнить удар Рима на последних секундах встречи после подачи угла поля: защитник опередил Стеффена и мог головой переводить мяч в пустые ворота. Но это бы все равно не спасло гостей.

Зинченко вышел на 67-й минуте уже при счете 4:1 и как минимум каши не испортил. Играл четко и качественно, подключался к атакам. В обороне напрягаться не пришлось, ведь дачники мало беспокоили его фланг.

"Фулхэм" впервые с 27 февраля 2011-го сумел отличиться на "Этихаде" - после той даты было семь подряд выездных сухих проигрышей от "дачников". Да и в общем лондонцы забили в ворота "Сити" впервые за восемь матчей. И серия прервана, и за поражение не стыдно.

"Манчестер Сити" - "Фулхэм" 4:1

Голы: Гюндоган 6, Стоунс 13, Марез 53 (пен.), 57 – Карвалью 4

Манчестер Сити: Стеффен – Уокер, Стоунс, Аке, Канселу (Зинченко 67) – Фернандиньо, Гюндоган – Марез (Макети 78), Де Брюйне (Стерлинг 68), Грилиш (Дилеп 77) – Фоден (Б. Силва 78)

Фулхэм: Гассанига – Уильямс, Адарабиойо, Рим, Брайан – Чалоба, Рид (Сери 67) – Уилсон (Кейрни 75), Карвалью (Кавалейру 88), Кебано (Нокар 67) – Митрович (Мунис Родриго 75)

Предупреждение: Уокер 45+3