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АПЛ. Бернли - Уотфорд 0:0. Футбол Чемпионшипа

Англия
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Безрадостная ничья двух аутсайдеров

АПЛ. Бернли - Уотфорд 0:0. Футбол Чемпионшипа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч между “Бернли” и “Уотфордом” переносился два раза. Многое изменилось. У “Уотфорда” новый тренер – Рой Ходжсон сменил Клаудио Раньери. У “Бернли” новый нападающий – вместо Криса Вуда, который отправился в “Ньюкасл”, ланкаширцы подписали нидерландца Ваута Вегорста, который забил немало голов в “Вольфсбурге”, и давно мечтал попробовать свои силы в АПЛ.

Игра была сыграна во время кубкового уикэнда и логично, что остается в тени драматичных матчей команд разных футбольных пирамид. “Бернли” и “Уотфорд” пока играют в АПЛ, но если их качество игры резко не улучшится, обе команды имеют хорошие шансы “провалиться” в Чемпионшип.

Погода была ужасной – сильный ветер и дождь. Обе команды хотели взять три очка, но и не могли себе позволить рисковать, то есть давать шанс сопернику в борьбе за выживание набрать эти драгоценные пункты.

Поэтому и никто не должен был побеждать. “Уотфорд” впервые в сезоне сделал клиншит, что как-то может порадовать Ходжсона, были у гостей попытки комбинировать на чужой половине поля, но практически без опасных ударов. Претендовали гости и на пенальти, после попадания мяча в руку игрока “Бернли”, но рефери решили, что одиннадцатиметрового нет.

“Бернли” более-менее хорошо провел только отрезок с 60 по 80-ую минуту, были полумоменты у Вегорста и Корне, но не более того. Удручающий матч. Никто не будет скучать по этим командам, если они продолжат так играть.

Чемпионат Англии, 17-й тур. Бернли, “Терф Мур”

“Бернли” – “Уотфорд” 0:0

“Бернли”: Поуп – Робертс, Тарковски, Ми, Питерс – Леннон (Родригес 66), Уэствуд, Стивенс, Макнил – Корне, Вегорст

“Уотфорд”: Фостер – Камара, Самир, Кэткарт, Фемения – Сиссоко, Кайембе (Клеверли 70), Куцка – Педро (Эрнандес 83), Кинг, Сема

Предупреждения: Стивенс 45 – Кинг 20, Клеверли 90+1

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В статье: Рой Ходжсон Английская Премьер-лига АПЛ Уотфорд Бернли Шон Дайч
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