Гвардиола: Я не удивлен, что Фулхэм лидирует в Чемпионшипе, он силен

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над "Фулхэмом" в матче 4-го раунда Кубка Англии.

"Мне пришлось понервничать, верите? Мы играли против прекрасной команды. Я с удовольствием смотрю ее матчи, игроки точно знают, что надо делать с мячом. Я не удивлен, что "Фулхэм" лидирует в Чемпионшипе, он силен.

Мы обыграли очень крепкую команду, все решил класс наших футболистов, мы были особенно хороши во втором тайме. Мы видели, скольким командам из АПЛ не удалось пройти дальше на этих выходных. "МЮ" вот вылетел. Это непростой турнир.

Когда мы пропустили, я сказал: "Интересно будет посмотреть на нашу реакцию". После первого тайма они были сильнее, мы создавали моменты, но в результате контратак, а не вследствие владения мячом. Во втором все для нас складывалось гораздо лучше", – рассказал испанец.