Эвертон – Брентфорд 4:1. Разгромная победа команды Миколенко. Видео обзор игры

В четвертом раунде Кубка Англии "Эвертон" разгромил лондонский "Брентфорд". Уже на 31 минуте матча защитник Йерри Мина забил после углового. Далее на 48 минуте бразилец Ришарлисон забил второй гол, обыграв вратаря "Брентфорда" Дэвида Райю. Лондонцы ответили голом нападающего Айвана Тони с пенальти на 54 минуте. Через 8 минут другой центральный защитник "Эвертона", Мэйсон Холгейт, забил третий мяч. После этого, на 73 минуте Виталия Миколенко заменили на Джонджо Кенни. В добавленное время вингер ливерпульцев Андрос Таунсенд забил последний, 4 гол.

Кубок Англии, четвертый раунд. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

"Эвертон" - "Брентфорд" 4:1

Голы: Мина 31, Ришарлисон 48, Холгейт 62, Таунсенд 90+1 – Тони 54