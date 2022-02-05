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Кубок Англии. Дубль Кейна вывел Тоттенхэм в следующий раунд
Брайтон прекращает участие в турнире
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Появление Ромеро и Сона после продолжительных травм преобразило “шпор”. С аргентинцем в тройке защитников “Тоттенхэм” выглядел практически непроходимым, а скорость и креативность Сона добавили вариативности атакам хозяев. Команда Антонио Конте уверенно провела матч против “Брайтона” и ждет своего следующего соперника в пятом раунде.
Именно после всплеска энергии Сона “Тоттенхэм” забил свой первый гол. Уэбстер завозился с мячом на фланге, кореец вступил в отбор, забрал мяч, дал пас на Хейбьерга, датчанин сразу отправил его вперед на Кейна и лидер “шпор” красивым дальним ударом поразил ворота Санчеса.
We still can't get over this @HKane strike ????@SpursOfficial #EmiratesFACup pic.twitter.com/s4z3ne9Zu0— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 5, 2022
Вскоре “Тоттенхэм” забил второй гол. Он получился немного диковинным. Эмерсон сам выполнил проход со своей половины поля к штрафной соперника, и выполняя навес, случайно отправил мяч в ворота – помог рикошет от Марча. Празднование фулбека “шпор” тоже было неординарным. Он бежал к бровке и что-то кому-то пытался доказать. Не секрет, что “Тоттенхэм” зимой хотел подписать правого фулбека именно на позицию Эмерсона, и приоритетным вариантом был Траоре, который в итоге перешел в “Барселону”. Возможно бразилец говорил тренерскому штабу “Видите! Я тоже могу”.
A cruel deflection ????— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 5, 2022
An @Emerson_Royal22 cross has somehow ended up in the net! #EmiratesFACup pic.twitter.com/kExDljw3Jj
У “Брайтона” в первом тайме мало что получалось, но после перерыва гости включились, в частности смело брал на себя игру Биссума, и именно недавний участник Кубка Африки забил один гол в ответ. Смещение с фланга, удар и рикошет от спины Хейбьерга.
Но радость и надежда на камбэк “Брайтона” длились всего три минуты. Сон включил свою скорость, пошел прямо на двух защитников гостей, обыграл их, Уэбстер пытался спасти ситуацию, но сделал только хуже – защитник “Брайтон” помешал корейцу, но не смог выбить мяч, и Кейн в подкате внес его в ворота.
The run from Son! ⚡️— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 5, 2022
He's back.@SpursOfficial #EmiratesFACup pic.twitter.com/AjghQCcdqX
Мопе мог мгновенно вернуть “Брайтон” в игру, но не реализовал выход на один. Больше моментов у “чаек” не было, Конте предоставил дебюты зимним новичкам Кулусевски и Бентанкуру, и “Тоттенхэм” довел матч до победы – 3:1.
Кубок Англии, четвертый раунд. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
“Тоттенхэм” – “Брайтон” 3:1
Голы: Кейн 13, Марч 24 (авт.), Кейн 66 – Биссума 63
“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро (Родон 77), Санчес, Дэвис – Эмерсон (Доэрти 87), Уинкс (Бентанкур 77), Хейбьерг, Регилон – Моура (Кулусевски 68), Кейн, Сон (Бергвейн 69)
“Брайтон”: Санчес – Кукурелья, Данк, Уэбстер – Марч (Кайседо 61), Биссума, Лаллана (Велтман 46), Гросс, Лэмпти (Уэлбек 70) – Модер (Фергюсон 79) – Мопе
Предупреждения: Бентанкур 86 – Велтман 57
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