Кубок Англии. Дубль Кейна вывел Тоттенхэм в следующий раунд 

Появление Ромеро и Сона после продолжительных травм преобразило “шпор”. С аргентинцем в тройке защитников “Тоттенхэм” выглядел практически непроходимым, а скорость и креативность Сона добавили вариативности атакам хозяев. Команда Антонио Конте уверенно провела матч против “Брайтона” и ждет своего следующего соперника в пятом раунде.

Именно после всплеска энергии Сона “Тоттенхэм” забил свой первый гол. Уэбстер завозился с мячом на фланге, кореец вступил в отбор, забрал мяч, дал пас на Хейбьерга, датчанин сразу отправил его вперед на Кейна и лидер “шпор” красивым дальним ударом поразил ворота Санчеса.

