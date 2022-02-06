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Фаната Мидлсбро арестовали за то, что он оставил ребенка в отеле и пошел праздновать победу над МЮ
Хата не на тата
Getty Images/Global Images Ukraine
Отделение полиции города Стретфорд объявило о задержании фаната "Мидлсбро" после победы команды над "Манчестер Юнайтед" (1:1, 8:7 по пенальти) в поединке Кубка Англии.
Как стало известно, мужчина был арестован за то, что после матча оставил своего 11-летнего ребенка в отеле и отправился пить и праздновать победу команды.
Работникам правоохранительных органов пришлось присмотреть за ребенком, пока не приехала его мать. Как известно, в Англии пренебрежение обязанностями по уходу за детьми расценивается как одна из форм насилия.
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