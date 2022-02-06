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Фаната Мидлсбро арестовали за то, что он оставил ребенка в отеле и пошел праздновать победу над МЮ

Англия
(1 голосов)

Хата не на тата

Фаната Мидлсбро арестовали за то, что он оставил ребенка в отеле и пошел праздновать победу над МЮ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Отделение полиции города Стретфорд объявило о задержании фаната "Мидлсбро" после победы команды над "Манчестер Юнайтед" (1:1, 8:7 по пенальти) в поединке Кубка Англии.

Как стало известно, мужчина был арестован за то, что после матча оставил своего 11-летнего ребенка в отеле и отправился пить и праздновать победу команды.

Работникам правоохранительных органов пришлось присмотреть за ребенком, пока не приехала его мать. Как известно, в Англии пренебрежение обязанностями по уходу за детьми расценивается как одна из форм насилия.

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В статье: Кубок Англии Мидлсбро Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Savage0059 (Kyiv)
06.02.2022 в 09:19
"Их нравы". Не дай бог наши "избранники" прочтут. У нас можно арестовывать сотни тысяч родителей детей и помоложе, которые вынуждены оба быть на работе, чтобы обеспечить нормальную жизнь этому ребёнку...
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