  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кейн: Конте действительно изменил мышление команды
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кейн: Конте действительно изменил мышление команды

Англия
(1 голосов)

Игрок очень уважает коуча

Кейн: Конте действительно изменил мышление команды

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн дал комментарий после матча 1/16 финала Кубка Англии против "Брайтона" (3:1):

"Очевидно, мы довольны результатом, и мы играли очень хорошо. Мы немного упустили игру во втором тайме, но контролировали игру после третьего гола.

Впереди еще долгий путь, у нас много игр в АПЛ и Кубке. Конте действительно изменил мышление команды. Мы должны продолжать усердно работать на поле и за его пределами", - сказал Кейн.

Напомним, "Тоттенхэм" вчера вышел в 1/8 финала Кубка Англии. Соперник "шпор" будет известен после жеребьевки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антонио Конте Кубок Англии Тоттенхэм (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Гарри Кейн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Daily Еxpress

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...