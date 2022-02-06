Кейн: Конте действительно изменил мышление команды

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн дал комментарий после матча 1/16 финала Кубка Англии против "Брайтона" (3:1):

"Очевидно, мы довольны результатом, и мы играли очень хорошо. Мы немного упустили игру во втором тайме, но контролировали игру после третьего гола.

Впереди еще долгий путь, у нас много игр в АПЛ и Кубке. Конте действительно изменил мышление команды. Мы должны продолжать усердно работать на поле и за его пределами", - сказал Кейн.