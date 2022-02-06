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Кейн: Конте действительно изменил мышление команды
Игрок очень уважает коуча
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн дал комментарий после матча 1/16 финала Кубка Англии против "Брайтона" (3:1):
"Очевидно, мы довольны результатом, и мы играли очень хорошо. Мы немного упустили игру во втором тайме, но контролировали игру после третьего гола.
Впереди еще долгий путь, у нас много игр в АПЛ и Кубке. Конте действительно изменил мышление команды. Мы должны продолжать усердно работать на поле и за его пределами", - сказал Кейн.
Напомним, "Тоттенхэм" вчера вышел в 1/8 финала Кубка Англии. Соперник "шпор" будет известен после жеребьевки.
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