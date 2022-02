Кубок Англии. Ливерпуль - Кардифф 3:1. Гол от Жоты, дебютный ассист Диаса, возвращение Эллиотта 

Все получилось в лучшем виде для “Ливерпуля”. Команда Юргена Клоппа не смогла забить “Кардиффу” в первом тайме, но после перерыва быстро забила дважды, колумбиец Луис Диас в своем первом матче отметился голевым действием, после продолжительной травмы вернулся на поле Харви Эллиотт и сразу забил гол. Порадовались немного гости – забитый гол на “Энфилде” это всегда престижно. В следующем раунде Кубка Англии “Ливерпуль” сыграет с “Норвичем”.

Помимо Алиссона, Матипа, Салаха и Мане все ведущие игроки “Ливерпуля” приняли участие в матче, несмотря на то, что в четверг “красных” ожидает важная игра чемпионата против “Лестера”. Но Юрген Клопп уверен в готовности своих футболистов и игра против “Кардиффа” не должна была стать серьезным физическим испытанием. Команда Чемпионшипа быстро отошла к своим воротам, и за все 90 минут нанесла только три удара.

“Ливерпуль” не особо спешил в первом тайме, но все же свой первый гол хотел забить раньше. Лучший момент упустил Жота, пробив прямо во вратаря “Кардиффа” Филлипса. У “красных” много владения, но команда Клоппа играла с невысокой интенсивностью, и гостям удавалось отбиваться.

Сразу после перерыва случился интересный эпизод. Вратарь “Ливерпуля” Келлехер ошибся на выходе из ворот и сбил Харриса. Ему повезло, что центрбек Конате успел вернуться назад и оказаться ближе к воротам – иначе это была бы красная карточка.

Практически сразу “Ливерпуль” забил гол. Трент Александер-Арнольд выполнил подачу со стандарта, а Жота выиграл борьбу в воздухе.

Клопп решил предоставить новичку Луису Диасу более получаса, и колумбиец практически сразу отметился голевым действием. Экс-игрок “Порту” вступил в отбор на фланге, отобрал мяч у Нг, и выкатил его под удар Минамино. Возможно, мяч на пути к японцу немного коснулся Жоты, но все же действия Диаса нельзя не отметить.

В целом заметно, что у Диаса отсутствует взаимопонимание с партнерами, и какие-то выводы о его трансфере можно будет делать только через несколько месяцев, к игре “Ливерпуля” адаптироваться сложно. Но в своем первом матче Диас показал себя хорошо.

Сразу забил гол после возвращения Харви Эллиотт. 18-летний хавбек “красных” принял мяч в штрафной от Робертсона и мощно пробил воротам.

Был повод для радости и у нескольких тысяч фанов “Кардиффа”, которые очень громко поддерживали свою команду, часто распевая гимн Уэльса. На 80-й минуте гости провели хорошую атаку через центр, а гол забил 19-летний Рубин Колуилл.

3:1 – предсказуемая победа “Ливерпуля”.

Кубок Англии, четвертый раунд. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Кардифф Сити” 3:1

Голы: Жота 53, Минамино 68, Эллиотт 76 – Колуилл 80

“Ливерпуль”: Келлехер – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимикас (Робертсон 70) – Хендерсон (Тьяго 78), Кейта (Эллиотт 58), Джонс (Луис Диас 58) – Минамино (Милнер 69), Фирмино, Жота

“Кардифф Сити”: Филлипс – Бэган, Макгиннесс, Флинт, Дэнем, Нг – Вокс (Дойл 69), Пак, Кинг (Колуилл 69) – Коллинз (Хьюджилл 58), Харрис (Дэвис 58)

Предупреждения: Келлехер 46 – Вокс 52