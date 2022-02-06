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Ярмоленко, Миколенко и Зинченко узнали своих соперников в следующем раунде Кубка Англии
Ярмоленко, Миколенко и Зинченко узнали своих соперников в следующем раунде Кубка Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Стадия четвертого раунда Кубка Англии еще не завершилась, а Футбольная ассоциация уже провела жеребьевку 1/8 финала соревнования.
В воскресенье, 6 февраля, еще состоятся поединки между "Ливерпулем" и "Кардифом", "Ноттингемом" и "Лестером" и "Борнмутом" и "Борем Вудом". Победители этих пар сразу после финального свистка будут знать своих соперников.
Отметим, что сразу за три клуба из участников пятого раунда выступают украинские игроки. Андрей Ярмоленко отправится на трудный матч к "Саутгемптону", Виталию Миколенко будет противостоять либо представитель Чемпионшипа "Борнмут", либо клуб Национальной лиги "Борем Вуд", а Александр Зинченко приедет в гости к одному из аутсайдеров того же Чемпионшипа "Питерборо".
В целом сетка 1/8 финала выглядит так:
- "Лутон Таун" - "Челси"
- "Кристалл Пелас" - "Сток Сити"
- "Питерборо" - "Манчестер Сити"
- "Ливерпуль"/"Кардифф" - "Норвич"
- "Саутгемптон" - "Вест Хэм"
- "Мидлсбро" - "Тоттенхэм"
- "Ноттингем Форест"/"Лестер" - "Хаддерсфилд"
- "Эвертон" - "Борнмут"/"Борем Вуд"
Матчи состоятся в течение недели, которая начнется 28 февраля.
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