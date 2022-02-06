Кубок Англии. Ноттингем Форест - Лестер 4:1. Еще один знаменательный вечер на Сити Граунд 

Девятого января “Ноттингем Форест” обыграл на своем поле лондонский “Арсенал”. Не прошло месяца, как на “Сити Граунд” состоялась еще одна кубковая сенсация. В этом раз “Форест” разгромил команду АПЛ “Лестер”.

Проблемы “Лестера” в защите – это не новость. В 20 турах Премьер-лиги команда Брендана Роджерса пропустила 37 голов (шестой с конца показатель в лиге). “Лестер” пропускал четыре гола от “Вест Хэма”, шесть от “Манчестер Сити”, по три от “Наполи”, “Ливерпуля”, “Челси”. Но четыре гола от хорошей, но все же – команды Чемпионшипа, это уже слишком.

“Ноттингем Форест” сыграл очень хорошо, так хорошо как может крепкая команда Чемпиошипа с хорошими болельщиками, сильной мотивацией и умным тренером (Стив Купер). Но многие проблемы “Лестер” создал себе сам.

В первом голе защитники “Лестера” позволили Спенсу и Джонсону комбинировать на фланге, навес в штрафную, борьба в воздухе проиграна, пас Дэвиса на Цинкернагеля и 1:0.

Пока мы продолжали смотреть повторы первого забитого гола “Ноттингем Форест” забил второй мяч. В этот раз атака была на другом фланге, хозяева все же потеряли мяч, но Амарти дал неудачный пас на Уорда, перехват на Джонсона – 2:0.

IT'S THE STAR BOY ????



Brennan Johnson has scored straight from kick-off! ⚡️@NFFC #EmiratesFACup pic.twitter.com/gQMZoxyBln — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 6, 2022

Прошлом еще восемь минут и “Ноттингем Форрест” забил после углового. Как не вспомнить, что “Лестер” уже пропустил 11 голов после стандартов в АПЛ, больше только “Кристал Пэлас”.

“Форест” позволил “Лестеру” вернуться в игру. Вратарь Самба ошибся с выходом из ворот и Ихеаначо надо было попасть в пустые ворота. Но добавил ли “Лестер” после забитого гола? Нет. И замены Брендана Роджерса не помогли.

За исключением Мэддисона, все игроки “Лестера” просто провалили матч, и во втором тайме хозяева забили еще. Простая стеночка Спенс и Цинкернагеля. “Ноттингем Форест” играл со смелостью, уверенностью в себе и желанием, игроки “Лестера” просто отбывали номер.

4:1 – действующий обладатель Кубка Англии вылетает из турнира. “Ноттингем Форест” в следующем раунде сыграет с “Хаддерсфилдом”.

Кубок Англии, четвертый раунд. Ноттингем, “Сити Граунд”

“Ноттингем Форест” (II) – “Лестер” 4:1

Голы: Цинкернагель 23, Джонсон 24, Уоррэлл 32, Спенс 62 – Ихеаначо 40

“Ноттингем Форест”: Самба – Уоррэлл, Кук, Маккенна – Спенс, Йейтс, Гарнер (Кафу 88), Лоу – Цинкернагель (Колбек 63) – Джонсон (Силва 88), Дэвис (Сарридж 72)

“Лестер”: Уорд – Томас, Сеюнджю, Амарти, Джастин – Тилеманс (Дьюсбери-Холл 65), Ндиди – Барнс (Дака 46), Мэддисон, Лукман (Перейра 65) – Ихеаначо

Предупреждения: Гарнер 66 – Ндиди 59, Мэддисон 74