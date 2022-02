Кубок Англии. Ноттингем Форест - Лестер 4:1. Еще один знаменательный вечер на Сити Граунд 

Девятого января “Ноттингем Форест” обыграл на своем поле лондонский “Арсенал”. Не прошло месяца, как на “Сити Граунд” состоялась еще одна кубковая сенсация. В этом раз “Форест” разгромил команду АПЛ “Лестер”.

Проблемы “Лестера” в защите – это не новость. В 20 турах Премьер-лиги команда Брендана Роджерса пропустила 37 голов (шестой с конца показатель в лиге). “Лестер” пропускал четыре гола от “Вест Хэма”, шесть от “Манчестер Сити”, по три от “Наполи”, “Ливерпуля”, “Челси”. Но четыре гола от хорошей, но все же – команды Чемпионшипа, это уже слишком.

“Ноттингем Форест” сыграл очень хорошо, так хорошо как может крепкая команда Чемпиошипа с хорошими болельщиками, сильной мотивацией и умным тренером (Стив Купер). Но многие проблемы “Лестер” создал себе сам.

В первом голе защитники “Лестера” позволили Спенсу и Джонсону комбинировать на фланге, навес в штрафную, борьба в воздухе проиграна, пас Дэвиса на Цинкернагеля и 1:0.

Пока мы продолжали смотреть повторы первого забитого гола “Ноттингем Форест” забил второй мяч. В этот раз атака была на другом фланге, хозяева все же потеряли мяч, но Амарти дал неудачный пас на Уорда, перехват на Джонсона – 2:0.

IT'S THE STAR BOY ????



Brennan Johnson has scored straight from kick-off! ⚡️@NFFC #EmiratesFACup pic.twitter.com/gQMZoxyBln