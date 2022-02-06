Фанат выбежал на поле и атаковал игроков в матче Кубка Англии

Сегодня в матче Кубка Англии "Ноттингем Форест" - "Лестер Сити" 4:1 фанат гостей выбежал на поле и атаковал празднующих гол игроков хозяев. После третьего мяча футболисты "Форест" побежали отмечать, когда на них набросился мужчина в черном. Он успел нанести несколько ударов, прежде чем стюарды схватили его:

Never change Leicester fans never change pic.twitter.com/BnUedtdFT3 — Ciaran Durham (@ciaran7durham) February 6, 2022

Полиция сообщила что фанат был арестован и находится под стражей. Игра была показано по национальному телевидению, так что питч-инвэйдеру наверняка пожизненно запретят посещать футбольные матчи.

В этом розыгрыше Кубка Англии "Ноттингем Форест" уже успел обыграть "Арсенал" и "Лестер Сити". Следующий соперник – "Хаддерсфилд".