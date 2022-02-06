У Криштиану Роналду 400 миллионов подписчиков в Instagram

На Instagram нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду подписалось 400 миллионов человек. Он – первый человек, набравший такое число подписчиков. Единственная страница в соцсети, имеющая большую аудиторию – профиль самого Instagram.

Ближайшие преследователи португальца по числу подписчиков – модель и предпринимательница Кайли Дженнер (309 миллионов), форвард "ПСЖ" Лионель Месси (306 миллионов) и актер Дуэйн "Скала" Джонсон (295 миллионов).

Криштиану Роналду также первым достиг отметки в 300 миллионов подписчиков – это произошло в июне 2021 года.