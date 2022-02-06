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Без магии не обошлось. Нелиговый Борэм Вуд выбил из Кубка Англии Борнмут 

Англия
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Определился последний участник пятого раунда Кубка Англии

Без магии не обошлось. Нелиговый Борэм Вуд выбил из Кубка Англии Борнмут 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье были сыграны три последних матча четвертого раунда Кубка Англии. “Ливерпуль” легко разобрался с “Кардиффом” (3:1), но во второй паре команда Чемпионшипа смогла обыграть представителя АПЛ – “Ноттингем Форест” разгромил на своем поле “Лестер” (4:1).

Но главная сенсация случилась в последнем матче дня. Представитель Национальной лиги (пятый дивизион) “Борэм Вуд” минимально переиграл на выезде одного из лидеров Чемпионшипа “Борнмут” – 1:0. Единственный гол забил 37-летний капитан “Борэма” Марк Рикеттс.

Пары 1/8 (пятый раунд) Кубка Англии выглядят следующим образом:

  • “Эвертон” – “Борэм Вуд” (V)
  • “Ноттингем Форест” (II) – “Хаддерсфилд” (II)
  • “Мидлсбро” (II) – “Тоттенхэм”
  • “Саутгемптон” – “Вест Хэм”
  • “Ливерпуль” – “Норвич”
  • “Питерборо Юнайтед” (II) – “Манчестер Сити”
  • “Кристал Пэлас” – “Сток Сити” (II)
  • “Лутон Таун” (II) – “Челси”

Матчи состоятся пятого марта.

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В статье: Кубок Англии Борнмут (Англия)
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