Без магии не обошлось. Нелиговый Борэм Вуд выбил из Кубка Англии Борнмут 

В воскресенье были сыграны три последних матча четвертого раунда Кубка Англии. “Ливерпуль” легко разобрался с “Кардиффом” (3:1), но во второй паре команда Чемпионшипа смогла обыграть представителя АПЛ – “Ноттингем Форест” разгромил на своем поле “Лестер” (4:1) .

Но главная сенсация случилась в последнем матче дня. Представитель Национальной лиги (пятый дивизион) “Борэм Вуд” минимально переиграл на выезде одного из лидеров Чемпионшипа “Борнмут” – 1:0. Единственный гол забил 37-летний капитан “Борэма” Марк Рикеттс.

