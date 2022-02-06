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Без магии не обошлось. Нелиговый Борэм Вуд выбил из Кубка Англии Борнмут
Определился последний участник пятого раунда Кубка Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье были сыграны три последних матча четвертого раунда Кубка Англии. “Ливерпуль” легко разобрался с “Кардиффом” (3:1), но во второй паре команда Чемпионшипа смогла обыграть представителя АПЛ – “Ноттингем Форест”
Но главная сенсация случилась в последнем матче дня. Представитель Национальной лиги (пятый дивизион) “Борэм Вуд” минимально переиграл на выезде одного из лидеров Чемпионшипа “Борнмут” – 1:0. Единственный гол забил 37-летний капитан “Борэма” Марк Рикеттс.
CAPTAIN FANTASTIC ????✈️— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 6, 2022
Ricketts slots home from outside the box, as if he was 5-yards out!@BOREHAM_WOODFC #EmiratesFACup pic.twitter.com/HriWnj5Sjv
Пары 1/8 (пятый раунд) Кубка Англии выглядят следующим образом:
- “Эвертон” – “Борэм Вуд” (V)
- “Ноттингем Форест” (II) – “Хаддерсфилд” (II)
- “Мидлсбро” (II) – “Тоттенхэм”
- “Саутгемптон” – “Вест Хэм”
- “Ливерпуль” – “Норвич”
- “Питерборо Юнайтед” (II) – “Манчестер Сити”
- “Кристал Пэлас” – “Сток Сити” (II)
- “Лутон Таун” (II) – “Челси”
Матчи состоятся пятого марта.
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