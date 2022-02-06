Без магии не обошлось. Нелиговый Борэм Вуд выбил из Кубка Англии Борнмут 

В воскресенье были сыграны три последних матча четвертого раунда Кубка Англии. “Ливерпуль” легко разобрался с “Кардиффом” (3:1), но во второй паре команда Чемпионшипа смогла обыграть представителя АПЛ – “Ноттингем Форест” разгромил на своем поле “Лестер” (4:1) .

Но главная сенсация случилась в последнем матче дня. Представитель Национальной лиги (пятый дивизион) “Борэм Вуд” минимально переиграл на выезде одного из лидеров Чемпионшипа “Борнмут” – 1:0. Единственный гол забил 37-летний капитан “Борэма” Марк Рикеттс.

CAPTAIN FANTASTIC ????‍✈️



Ricketts slots home from outside the box, as if he was 5-yards out!@BOREHAM_WOODFC #EmiratesFACup pic.twitter.com/HriWnj5Sjv — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 6, 2022

Пары 1/8 (пятый раунд) Кубка Англии выглядят следующим образом:

“Эвертон” – “Борэм Вуд” (V)

“Ноттингем Форест” (II) – “Хаддерсфилд” (II)

“Мидлсбро” (II) – “Тоттенхэм”

“Саутгемптон” – “Вест Хэм”

“Ливерпуль” – “Норвич”

“Питерборо Юнайтед” (II) – “Манчестер Сити”

“Кристал Пэлас” – “Сток Сити” (II)

“Лутон Таун” (II) – “Челси”

Матчи состоятся пятого марта.