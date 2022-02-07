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"Некоторые уже достигли здесь всего, на что способны". Роджерс – о вылете Лестера из Кубка Англии

Англия
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Брендан на связи

"Некоторые уже достигли здесь всего, на что способны". Роджерс – о вылете Лестера из Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Лестера" Брендан Роджерс прокомментировал вылет своей команды из розыгрыша Кубка Англии от "Ноттингем Форест" (4:1) (4-й раунд турнира). Напомним, "лисы" – действующие обладатели трофея.

"Наши игроки должны посмотреть на себя в зеркало и доказать, что они достаточно хороши, чтобы быть здесь. Многим нужно прибавлять. Это было ужасное выступление. Я должен извиниться перед болельщиками. Не хватило голода и стабильности".

"Слишком много наших футболистов думают, что они – лучшие, но им далеко до этого. Некоторые, возможно, уже достигли здесь всего, на что способны. Вполне вероятно, что для них выигранный в прошлом сезоне Кубок Англии – потолок, но не для меня. Впервые за время в "Лестере" я был разочарован и несколько смущен".

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В статье: Брендан Роджерс Кубок Англии Лестер Сити
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Источник:
theathletic.com

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