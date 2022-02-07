Челси заплатит шестизначную сумму бывшим игрокам, которые пострадали от расизма

"Челси" готов возместить моральный ущерб бывшим игрокам клуба по делу о расизме.

По информации The Athletic, четверо бывших игроков "Челси" подали в суд на клуб из-за того, что они стали жертвами унижения на расовой почве в 1990-х годах.

Игроки заявили, что тренеры лондонского клуба били и оскорбляли их.

Одного из футболистов бывший тренер молодежной команды "Челси" Грэм Рикс бил несколько раз. Также он сообщает, что над ним регулярно издевался бывший директор по развитию молодых игроков клуба Гвин Уильямс.

Сам же Уильямс не отрицает этого, Рикс же отрицает все обвиненияв свой адрес.

Сам же Уильямс не отрицает этого, Рикс же отказывается от всех обвинений в свой адрес.

В результате лондонский клуб договорился с потерпевшими о досудебном урегулировании вопроса. Каждый из четверых бывших игроков "Челси" получит "шестизначную сумму".