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У МЮ худший трансферный баланс с 2012 года среди клубов топ-5 лиг

Англия
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"Дьяволы" потратили больше, чем заработали на 1 миллиард 70 тысяч евро

У МЮ худший трансферный баланс с 2012 года среди клубов топ-5 лиг

Фото: twitter.com/ManUtd / Автор: неизвестен

Новина українською

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг клубов топ-5 лиг с наибольшим отрицательным балансом за период с 2012 года. "МЮ" – первый, а в 10-ке "Эвертон" и "Астон Вилла".

Худший трансферный баланс за этот период у "Манчестер Юнайтед" – минус 1,075 миллиарда евро. Манкунианцы потратили на подписание новых игроков 1,545 миллиарда евро, а на продажах футболистов 470 миллионов евро.

Топ 10 клубов по худшему трансферному балансу от CIES выглядит следующим образом:

  1. "Манчестер Юнайтед" – 1545/475 млн. евро.
  2. "Манчестер Сити" – 1699/715 млн. евро.
  3. "ПСЖ" – 1445/504 млн. евро.
  4. "Барселона" – 1630/980 млн. евро.
  5. "Арсенал" – 1029/446 млн. евро.
  6. "Ювентус" – 1542/981 млн. евро.
  7. "Милан" – 884/452 млн. евро.
  8. "Эвертон" – 911/482 млн. евро.
  9. "Астон Вилла" – 701/277 млн. евро.
  10. "Челси" – 1614/1201 млн. евро.
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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед
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Источник:
football-observatory.com

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Комментарии (1)
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Dr. House (Поділля)
07.02.2022 в 20:27
У всех этих клубов хорошая жировая прослойка, могут себе позволить... Только ФКБ здесь как ворона не понятно какого цвета. Все остальные финансово стабильные.
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