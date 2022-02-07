У МЮ худший трансферный баланс с 2012 года среди клубов топ-5 лиг

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг клубов топ-5 лиг с наибольшим отрицательным балансом за период с 2012 года. "МЮ" – первый, а в 10-ке "Эвертон" и "Астон Вилла".

Худший трансферный баланс за этот период у "Манчестер Юнайтед" – минус 1,075 миллиарда евро. Манкунианцы потратили на подписание новых игроков 1,545 миллиарда евро, а на продажах футболистов 470 миллионов евро.

Топ 10 клубов по худшему трансферному балансу от CIES выглядит следующим образом: