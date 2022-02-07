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У МЮ худший трансферный баланс с 2012 года среди клубов топ-5 лиг
"Дьяволы" потратили больше, чем заработали на 1 миллиард 70 тысяч евро
Фото: twitter.com/ManUtd / Автор: неизвестен
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг клубов топ-5 лиг с наибольшим отрицательным балансом за период с 2012 года. "МЮ" – первый, а в 10-ке "Эвертон" и "Астон Вилла".
Худший трансферный баланс за этот период у "Манчестер Юнайтед" – минус 1,075 миллиарда евро. Манкунианцы потратили на подписание новых игроков 1,545 миллиарда евро, а на продажах футболистов 470 миллионов евро.
Топ 10 клубов по худшему трансферному балансу от CIES выглядит следующим образом:
- "Манчестер Юнайтед" – 1545/475 млн. евро.
- "Манчестер Сити" – 1699/715 млн. евро.
- "ПСЖ" – 1445/504 млн. евро.
- "Барселона" – 1630/980 млн. евро.
- "Арсенал" – 1029/446 млн. евро.
- "Ювентус" – 1542/981 млн. евро.
- "Милан" – 884/452 млн. евро.
- "Эвертон" – 911/482 млн. евро.
- "Астон Вилла" – 701/277 млн. евро.
- "Челси" – 1614/1201 млн. евро.
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