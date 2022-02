Бавария и Ливерпуль хотели бесплатно подписать полузащитника Реала

"Ливерпуль" и "Бавария" хотели бесплатно подписать полузащитника "Реала" Феде Вальверде пока уругваец не продлил контракт, сообщает GSFN со ссылкой на Marca. До августа 2021 у полузащитника оставался всего год по соглашению.

Bayern Munich and Liverpool were interested in knowing Real Madrid's plan for Fede Valverde before the Spanish club offered him a new deal until 2027. (Marca)