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Бавария и Ливерпуль хотели бесплатно подписать полузащитника Реала
Уругваец вовремя подписал долгосрочный контракт
Фото: twitter.com/realmadriden / Автор: неизвестен
"Ливерпуль" и "Бавария" хотели бесплатно подписать полузащитника "Реала" Феде Вальверде пока уругваец не продлил контракт, сообщает GSFN со ссылкой на Marca. До августа 2021 у полузащитника оставался всего год по соглашению.
Bayern Munich and Liverpool were interested in knowing Real Madrid's plan for Fede Valverde before the Spanish club offered him a new deal until 2027. (Marca)— Get Spanish Football News (@GSpanishFN) February 7, 2022
Тем не менее, Феде выбрал остаться в "Реале" и подписал новый контракт на 6 лет. Актуальное соглашение истекает только в 2027 году.
В этом сезоне Федерико выходил на поле за "Реал" 26 раз, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего уругвайца в 65 миллионов евро.
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