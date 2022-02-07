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Бавария и Ливерпуль хотели бесплатно подписать полузащитника Реала

Англия
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Уругваец вовремя подписал долгосрочный контракт

Бавария и Ливерпуль хотели бесплатно подписать полузащитника Реала

Фото: twitter.com/realmadriden / Автор: неизвестен

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"Ливерпуль" и "Бавария" хотели бесплатно подписать полузащитника "Реала" Феде Вальверде пока уругваец не продлил контракт, сообщает GSFN со ссылкой на Marca. До августа 2021 у полузащитника оставался всего год по соглашению.

Тем не менее, Феде выбрал остаться в "Реале" и подписал новый контракт на 6 лет. Актуальное соглашение истекает только в 2027 году.

В этом сезоне Федерико выходил на поле за "Реал" 26 раз, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего уругвайца в 65 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Ливерпуль Федерико Вальверде
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