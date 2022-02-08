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Садизм в чистом виде. Защитник Вест Хэма жестоко поиздевался над своим котом, ролик утек в Сеть
В таких случаях можно сказать, что сам человек не слишком далеко ушел от животного…
Getty Images / Global Images Ukraine
Футболист лондонского "Вест Хэма" Курт Зума попытался весело провести время со своим братом и не придумал ничего лучше, как избить своего кота. Кузен француза опубликовал видео с издевательством над животным в Snapchat, а уже оттуда ролик попал в другие социальные сети. На фрагменте можно заметить, что пинки и броски сопровождаются смехом.
Лондонский клуб и организация по защите животных осуждают Курта, руководство "молотобойцев" уже провело воспитательную работу со своим игроком. Английские болельщики футбола налетели к Зума в комментарии в Instagram, где в пух и прах словесно уничтожили исполнителя. Сам Зума принес свои извинения:
"Хочу сказать, как глубоко я расстроен за всех, кого огорчило это видео. Хочу заверить, что две наши кошки в полном порядке и здоровы. Их любит и лелеет вся наша семья, а такое поведение было единичным случаем, подобного больше не повторится".
A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.— Emily Hewertson ???????? (@emilyhewertson) February 7, 2022
It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j
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