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Садизм в чистом виде. Защитник Вест Хэма жестоко поиздевался над своим котом, ролик утек в Сеть

Англия
(1 голосов)

В таких случаях можно сказать, что сам человек не слишком далеко ушел от животного…

Садизм в чистом виде. Защитник Вест Хэма жестоко поиздевался над своим котом, ролик утек в Сеть

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футболист лондонского "Вест Хэма" Курт Зума попытался весело провести время со своим братом и не придумал ничего лучше, как избить своего кота. Кузен француза опубликовал видео с издевательством над животным в Snapchat, а уже оттуда ролик попал в другие социальные сети. На фрагменте можно заметить, что пинки и броски сопровождаются смехом.

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Лондонский клуб и организация по защите животных осуждают Курта, руководство "молотобойцев" уже провело воспитательную работу со своим игроком. Английские болельщики футбола налетели к Зума в комментарии в Instagram, где в пух и прах словесно уничтожили исполнителя. Сам Зума принес свои извинения:

"Хочу сказать, как глубоко я расстроен за всех, кого огорчило это видео. Хочу заверить, что две наши кошки в полном порядке и здоровы. Их любит и лелеет вся наша семья, а такое поведение было единичным случаем, подобного больше не повторится".

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В статье: Курт Зума
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Источник:
skysports.com

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Комментарии (3)
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KadimXa (Харьков)
08.02.2022 в 09:31
Не могу понять зачем они это на видео снимают?
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Lion Killer (Львів)
08.02.2022 в 09:18
Перед ним на коліно ше треба стати. Шо за світ навколо
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alex.belogubko (одесса)
08.02.2022 в 09:13
это разве человек -садист надо наказать -чтоб другие помнили
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