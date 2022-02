Садизм в чистом виде. Защитник Вест Хэма жестоко поиздевался над своим котом, ролик утек в Сеть

Футболист лондонского "Вест Хэма" Курт Зума попытался весело провести время со своим братом и не придумал ничего лучше, как избить своего кота. Кузен француза опубликовал видео с издевательством над животным в Snapchat, а уже оттуда ролик попал в другие социальные сети. На фрагменте можно заметить, что пинки и броски сопровождаются смехом.

Лондонский клуб и организация по защите животных осуждают Курта, руководство "молотобойцев" уже провело воспитательную работу со своим игроком. Английские болельщики футбола налетели к Зума в комментарии в Instagram, где в пух и прах словесно уничтожили исполнителя. Сам Зума принес свои извинения:

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.



It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j