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Лэмпард – о новичке Эвертона: Мне все равно, на какой машине он ездит, пока он приезжает на тренировки

Англия
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Деловой

Лэмпард – о новичке Эвертона: Мне все равно, на какой машине он ездит, пока он приезжает на тренировки

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос журналиста касательно образа жизни новичка "ирисок" Деле Алли. Во время перерыва матча Кубка с "Брентфордом" (4:1) хавбек вышел на поле, чтобы поприветствовать болельщиков. Экс-тренер сборной Англии Гленн Ходдл сказал, что 25-летний полузащитник выглядел так, будто его "утащили с улицы".

"У каждого есть индивидуальность. Попытка "надеть наручники" или как-то ограничить может принести только вред. Мне все равно, на какой машине он ездит, какую одежду он носит, пока у меня есть игрок, который каждый день приходит на тренировку, хочет стать лучше, уважает клуб, уважает партнеров по команде и полностью выкладывается для достижения результата".

"Время не стоит на месте, нужно это осознавать. У каждого может быть свое собственное мнение, и я могу иметь дело только с тем, что касается лично меня. Возможно, Донни Ван Де Бек носит пальто, которое длиннее, чем у Деле, плюс у него другой покрой куртки, но меня это не беспокоит. Пока они производят впечатление на поле, я очень счастлив".

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В статье: Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль) Деле Алли
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Источник:
BBC

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