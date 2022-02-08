Лэмпард – о новичке Эвертона: Мне все равно, на какой машине он ездит, пока он приезжает на тренировки

Менеджер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос журналиста касательно образа жизни новичка "ирисок" Деле Алли. Во время перерыва матча Кубка с "Брентфордом" (4:1) хавбек вышел на поле, чтобы поприветствовать болельщиков. Экс-тренер сборной Англии Гленн Ходдл сказал, что 25-летний полузащитник выглядел так, будто его "утащили с улицы".

"У каждого есть индивидуальность. Попытка "надеть наручники" или как-то ограничить может принести только вред. Мне все равно, на какой машине он ездит, какую одежду он носит, пока у меня есть игрок, который каждый день приходит на тренировку, хочет стать лучше, уважает клуб, уважает партнеров по команде и полностью выкладывается для достижения результата".

"Время не стоит на месте, нужно это осознавать. У каждого может быть свое собственное мнение, и я могу иметь дело только с тем, что касается лично меня. Возможно, Донни Ван Де Бек носит пальто, которое длиннее, чем у Деле, плюс у него другой покрой куртки, но меня это не беспокоит. Пока они производят впечатление на поле, я очень счастлив".