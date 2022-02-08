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Салах вернулся в расположение Ливерпуля

Англия
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Он сыграет с Лестером

Салах вернулся в расположение Ливерпуля

Sky Sports

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сообщил клубу, что готов приступить к тренировкам уже сегодня, 8 февраля.

Египетский футболист уже прилетел с в Англию и сыграет в матче английской Премьер-лиги с "Лестером", информирует The Times. Напомним, он состоится в четверг, 10 февраля. "Ливерпуль" организует для Салаха занятия по индивидуальному плану.

Напомним, в воскресенье, 6 февраля, сборная Египта проиграла Сенегалу по пенальти в финале Кубка африканских наций — 2021.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах
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