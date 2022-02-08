Салах вернулся в расположение Ливерпуля

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сообщил клубу, что готов приступить к тренировкам уже сегодня, 8 февраля.

Египетский футболист уже прилетел с в Англию и сыграет в матче английской Премьер-лиги с "Лестером", информирует The Times. Напомним, он состоится в четверг, 10 февраля. "Ливерпуль" организует для Салаха занятия по индивидуальному плану.

Напомним, в воскресенье, 6 февраля, сборная Египта проиграла Сенегалу по пенальти в финале Кубка африканских наций — 2021.