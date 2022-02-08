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Жоау Канселу: В детстве моим кумиром среди игроков на моей позиции был Дани Алвес

Англия
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Жоау всегда им восхищался

Жоау Канселу: В детстве моим кумиром среди игроков на моей позиции был Дани Алвес

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу назвал лучшего правого защитника.

"Буду честен, в детстве моим кумиром среди игроков на моей позиции был Дани Алвес. Я мало что помню о том, как он играл, Кафу, потому что был слишком молод. Но, на мой взгляд, Дани Алвес — лучший крайний защитник в истории футбола. Я большой поклонник Алвеса. Мне нравится то, что Дани делает на поле. Радость, с которой он занимается футболом, с которой он любит футбол", — приводит слова Канселу официальный сайт "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 27-летний Канселу забил три мяча и отдал восемь результативных передач в 31 матче за "Манчестер Сити".

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В статье: Манчестер Сити Жоау Канселу
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