Жоау Канселу: В детстве моим кумиром среди игроков на моей позиции был Дани Алвес

Правый защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу назвал лучшего правого защитника.

"Буду честен, в детстве моим кумиром среди игроков на моей позиции был Дани Алвес. Я мало что помню о том, как он играл, Кафу, потому что был слишком молод. Но, на мой взгляд, Дани Алвес — лучший крайний защитник в истории футбола. Я большой поклонник Алвеса. Мне нравится то, что Дани делает на поле. Радость, с которой он занимается футболом, с которой он любит футбол", — приводит слова Канселу официальный сайт "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 27-летний Канселу забил три мяча и отдал восемь результативных передач в 31 матче за "Манчестер Сити".