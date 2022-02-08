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Клопп подтвердил, что Салах сыграет в матче с Лестером
Садио не сможет сыграть
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что форвард Мохамед Салах сможет принять участие в матче английской Премьер-лиги с "Лестер Сити". Напомним, игра состоится 10 февраля.
"Мо вернулся, я уже поговорил с ним. Он, конечно, очень разочарован, но с нетерпением ждёт игр "Ливерпуля". Первое, что он мне сказал, было: "Я готов". Он опытный футболист, невероятно подготовленный физически. Сейчас у него будет восстановительная сессия, и мы посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра.
Садио Мане вылетит в Ливерпуль 9 февраля вечером, если будет возможность. Конечно, он пропустит встречу с "Лестером". То, чего он достиг с командой, много значит для Сенегала. Мы уважаем это и никогда не думали досрочно вызывать его обратно. Пусть делает то, что хочет, ведь он это заслужил", — приводит слова Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".
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