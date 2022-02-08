Гвардиола о вечеринке звезд Сити: Их оштрафуют, за то что не взяли меня с собой

Игроки "Манчестер Сити" Джек Грилиш, Кайл Уокер и Рияд Марез были сфотографированы на вечеринке в Манчестере в выходные после победы в Кубке Англии над "Фулхэмом". "В следующий раз, надеюсь, меня пригласят", – приводит шутку Гвардиолы Sky Sports.

На видео Грилишу отказывают во входе в бар, потому что англичанин был слишком пьян.

"Я так расстроен, потому что они не пригласили меня, и мне это не нравится. В следующий раз, надеюсь, меня пригласят.

Видео не показывало, что именно произошло. Ужинали вместе, трезвые, веселились со своими приятелями и некоторыми закулисными сотрудниками.

Игроки знают, что они рискуют, выходя на улицу, потому что сегодня есть социальные сети, но все они были идеальными. Тем не менее, они будут оштрафованы, потому что они не пригласили меня", – сказал Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с "Норвичем".

Матч против "Норвича" состоится завтра в 21:45 по киевскому времени.