АПЛ. Ньюкасл - Эвертон 3:1. Ириски приближаются к зоне вылета 

Хорошо, что такой матч случился для Фрэнка Лэмпарда раньше, чем позже. Победа над “Брентфордом” в Кубке Англии была воодушевляющий для болельщиков “ирисок”, но игра против “Ньюкасла” вернула их на землю. Это был все тот же старый “Эвертон”, не способный играть первым номером, с ужасной игрой в обороне, без характера и сильных личностей, которые могли бы переломить ход неудачно складывающегося матча.

Для “Эвертона” это было 11 поражение в последних 14 матчах АПЛ (победа, две ничьи). Начиная с восьмого тура (16-18 октября) “ириски” набрали всего пять очков, меньше всех в чемпионате. Да, “Эвертон” однозначно погряз в зоне вылета. До 18-го “Норвича” всего два очка, “Ньюкасл” команда Фрэнка Лэмпарда опережает только на один пункт.

Обстоятельства неудачно начали складываться для “Эвертона” еще до старта игры. Центрбек Гофдри вылетел на несколько недель, показало обследование, не попал в заявку и Виталий Миколенко (по неподтвержденной пока информации у него ковид). Позицию левого вингбека занял номинальный вингер Таунсенд, и нельзя сказать, что он с ней справился справился.

Кроме того, “Эвертон” потерял из-за травм двух футболистов в первые 35 минут игры. Сначала поле вынужденно покинул Демарай Грэй, позволив дебютировать Деле Алли, затем очередное повреждение получил Йерри Мина. Вместо него вышел 19-летний защитник Брэнтуэйт.

Игра была интересной с первых минут, ее качество оставляло желать лучшего, но обе команды играли с энергией, желанием и ярко выраженной нацеленностью на чужие ворота. Два мяча в первом тайме получились очень забавными. Сначала автогол забил капитан “Ньюкасла” Ласселс. Это была подача Гордона со штрафного, после суматохи Холгейт пробивал по воротам, кто-то из игроков “Ньюкасла” выбил мяч с линии, но прямо в своего капитана.

Но Ласселс сразу же заставил же заставил забить об этом эпизоде. Не прошло и двух минут, как “Ньюкасл” забил гол в ответ. В этот раз стандарт уже выполняли “сорокм”, Ласселс выпрыгнул выше всех и пробил в перекладину, от нее мяч отлетел в Холгейта, и срикошетил в ворота.

Быстро пропущенный гол подорвал уверенность игроков “Эвертона”. До перерыва они еще дотянули, но после него на поле был только “Ньюкасл”. Деле Алли и вскоре появившийся на поле ван де Бек ничего не смогли продемонстрировать, а хозяева обрушились атаками на ворота Пикфорда. Как всегда у “сорок” в центре внимания был Сен-Максимен, и второй гол в ворота “Эвертона” стал результатом его творчества. Француз накрутил Коулмэна и выполнил тонкий пас на Фрейзера – 2:1.

“Ньюкасл” был ближе к третьему голу, чем “Эвертон” и команда Хау заслежнно его забила. Киран Триппьер провел отличный матч, и на 80-й минуте поставил в нем точку, великолепно исполнив штрафной удар.

“Ньюкасл” выиграет во втором матче подряд. Сегодня команда Эдди Хау удачно балансировала между индивидуальными и командными действиями, и заслуженно взяла три очка. Лэмпард начинает понимать во что он ввязался.

