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Полиция начала расследование действий Курта Зума

Англия
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Неадекватное поведение защитника не должно остаться безнаказанным

Полиция начала расследование действий Курта Зума

Фото: whufc.com / Автор: неизвестен

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Полиция графства Суррей сообщила об открытии расследования относительно действий защитника "Вест Хэма" Курта Зума, на котором футболист бьет и пинает кота, сообщает Evening Standard. Игрок не сыграет против "Уотфорда".

Сегодня утром The Sun опубликовал видео, на котором защитник "Вест Хэма" жестоко обращается с собственным котом. Ролик в снэпчат снимал брат футболиста.

Несмотря на глубокие извинения, "Вест Хэм" получает массу просьб разорвать контракт с футболистом. Клуб раздумывает над наказанием защитника.

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Зума в этом сезоне провел 14 матчей и забил 1 гол.

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В статье: Курт Зума Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
standard.co.uk

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