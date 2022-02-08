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Полиция начала расследование действий Курта Зума
Неадекватное поведение защитника не должно остаться безнаказанным
Фото: whufc.com / Автор: неизвестен
Полиция графства Суррей сообщила об открытии расследования относительно действий защитника "Вест Хэма" Курта Зума, на котором футболист бьет и пинает кота, сообщает Evening Standard. Игрок не сыграет против "Уотфорда".
Сегодня утром The Sun опубликовал видео, на котором защитник "Вест Хэма" жестоко обращается с собственным котом. Ролик в снэпчат снимал брат футболиста.
Несмотря на глубокие извинения, "Вест Хэм" получает массу просьб разорвать контракт с футболистом. Клуб раздумывает над наказанием защитника.
Зума в этом сезоне провел 14 матчей и забил 1 гол.
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