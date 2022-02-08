Полиция начала расследование действий Курта Зума

Полиция графства Суррей сообщила об открытии расследования относительно действий защитника "Вест Хэма" Курта Зума, на котором футболист бьет и пинает кота, сообщает Evening Standard. Игрок не сыграет против "Уотфорда".

Сегодня утром The Sun опубликовал видео, на котором защитник "Вест Хэма" жестоко обращается с собственным котом. Ролик в снэпчат снимал брат футболиста.

Несмотря на глубокие извинения, "Вест Хэм" получает массу просьб разорвать контракт с футболистом. Клуб раздумывает над наказанием защитника.

Зума в этом сезоне провел 14 матчей и забил 1 гол.