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Погба забил в АПЛ впервые за 13 месяцев
Прервал продолжительное затишье
Фото: twitter.com/ManUtd / Автор: неизвестен
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отметился голом в гостевом противостоянии с "Бернли" в рамках 23 тура АПЛ. Это первый гол француза в Премьер-лиге с января 2021 года.
Paul Pogba scores his 1st @premierleague goal for 1️⃣3️⃣ months, he had failed to score with his previous 3️⃣4️⃣ shots in the PL— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) February 8, 2022
2 of his last 3 PL goals have come at Turf Moor pic.twitter.com/TO8pxyviKg
Погба понадобилось 34 удара, чтобы забить этот мяч.
Примечательно, что 2 из 3х последних голов Поля в Премьер-лиге были забиты также на стадионе "Бернли".
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