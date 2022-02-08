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Погба забил в АПЛ впервые за 13 месяцев

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Прервал продолжительное затишье

Погба забил в АПЛ впервые за 13 месяцев

Фото: twitter.com/ManUtd / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отметился голом в гостевом противостоянии с "Бернли" в рамках 23 тура АПЛ. Это первый гол француза в Премьер-лиге с января 2021 года.

Погба понадобилось 34 удара, чтобы забить этот мяч.

Примечательно, что 2 из 3х последних голов Поля в Премьер-лиге были забиты также на стадионе "Бернли".

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В статье: Поль Погба АПЛ Манчестер Юнайтед Бернли
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Комментарии (1)
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sasha_lv (Львів)
09.02.2022 в 00:17
хєх, а Хард його в Реал сватає..
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