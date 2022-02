Погба забил в АПЛ впервые за 13 месяцев

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отметился голом в гостевом противостоянии с "Бернли" в рамках 23 тура АПЛ. Это первый гол француза в Премьер-лиге с января 2021 года.

Paul Pogba scores his 1st @premierleague goal for 1️⃣3️⃣ months, he had failed to score with his previous 3️⃣4️⃣ shots in the PL



2 of his last 3 PL goals have come at Turf Moor pic.twitter.com/TO8pxyviKg