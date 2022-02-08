АПЛ. Манчестер Юнайтед не смог обыграть аутсайдера чемпионата

Английская Премьер-лига, 24-й тур

"Терф Мур" (Бернли)

Главный арбитр: Майк Дин

Ну как так МЮ может играть с такими хорошими игроками в составе? Этот вопрос наверняка беспокоит и Рангника, который становится антипсихологом для команды. "Манкунианцы" в первом тайме выглядели очень мощно, а вот после перерыва (после разговора с немецким тренером) все пошло наперекос.

Гости открыли счет на 12-й минуте и еще и необычным для себя способом. Несмотря на то, что в команде долгое время работает специалист по стандартам, трудно и вспомнить матч, в котором последний раз "манкунианцы" забивали подач от угла поля или со штрафных положений. А вот сегодня именно в таком стиле МЮ открыл счет: Фернандеш навесил из центральной зоны чужой половины поля, а Варан классно головой замкнул в правый угол.

Счастье для француза – первый гол в футболке "красных дьяволов", однако… Все испортил Магуайр, который находился в пассивном офсайде. Капитан "Ман Юнайтед" мешал своему оппоненту прорваться в штрафную. И тут Гарри насолил своим.

Правда, уже на 19-й минуте гости забили легальный мяч. Очень классную и быструю атаку провели "манкунианцы": Фернандеш перевел на Рашфорда (который почему-то оказался слева), тот покатил в штрафную на Шоу, который прострелил в центр. Запер эту передачу Погба, расстреляв правый верхний угол ворот Поупа. Первый гол для Поля в этом сезоне – до этого у него было только семь ассистов.

Magnifique ????



United had the ball in the net again moments after @PaulPogba's opener, but it was disallowed.#MUFC | #BURMUN pic.twitter.com/nD0JVtLxJ4 — Manchester United (@ManUtd) February 8, 2022

Через несколько минут цифра 2 засветилась напротив названия “Манчестер Юнайтед” на табло. Однако ненадолго. Браунхилл срезал мяч в свои ворота и сделал это после момента с фолом Погба. Один записываем, два держим в уме – еще один гол МЮ не засчитали.

А вот у Кавани была реальная возможность отличиться, но Эдинсон свой единственный шанс в матче не использовал. Шоу пробил с острого угла, мяч после рикошета дошел до свободного на правой дальней стойке уругвайца и тот сразу же пробил головой, но Поуп! Вратарь успел добежать и парировать удар. Собственно, это английский кипер сделал с мощнейшими выстрелами своего соотечественника Рашфорда, дважды записав в свой актив сейвы.

Где "Бернли"? В первом тайме хозяева, в основном, защищались, однако и время от времени ходили в атаку. Опасности они не создали и даже ударов не сделали. В того же МЮ – 12 выстрелов. Однако во второй половине встречи все перевернулось.

Сонные мухи вышли после перерыва на поле в сине-черных футболках (цвета МЮ сегодня). А вот действиями хозяев во втором тайме можно рекламировать какой-нибудь энергетик. "Бордовые" сразу же восстановили паритет, забив на 47-й минуте. Вегхорст пошил в дураки Магвайра и Мактоминея и отдал разрезную передачу на Родригеса, который вошел в штрафную площадку и переиграл де Хеа. Первый гол для Джея в этом чемпионате, а также дебютное результативное действие нидерландца после его недавнего трансфера.

Вегхорст мог еще забить на 52-й минуте, но его мощный удар с лета потянул с нижней правой шестерки де Хеа. Хозяева активнее атаковали после перерыва, чем соперник, но больше опасных моментов не создали. А вот Рашфорд еще один шанс для партнеров организовал: Маркус обвел двух соперников, прострелил из-под третьего, а Варан пяткой попал в Поупа. Снова Ник на месте.

Очередная ненужная потеря очков от МЮ, но стоит отметить "Бернли", который заслуженно выгрыз этот один смертельно необходимый зачетный пункт. Сейчас у подопечных Шона Дайча триматчевая ничейная серия – в борьбе за выживание каждый балл на вес золота. А вот Рангнику нужно сделать что-нибудь с собой, чтобы потом что-то делать с командой. Уже второй раз подряд после перерыва его команда выглядит неубедительно.

"Бернли" - "Манчестер Юнайтед" 1:1

Голы: Джей Родригес 48 – Поль Погба 18

Бернли: Поуп – Робертс, Тарковски, Ми, Питерс – Корне (Леннон 69), Вествуд, Браунхилл, Макнил – Родригес (Барнс 88), Вегхорст

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Варан, Магуайр, Шоу – Погба, Мактоминей (Лингард 81) – Рашфорд (Эланга 85), Фернандеш, Санчо – Кавани (Роналду 68)

Предупреждения: Питерс 74, Браунхил 77 – Магвайр 63