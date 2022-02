АПЛ. Манчестер Юнайтед не смог обыграть аутсайдера чемпионата

Английская Премьер-лига, 24-й тур

"Терф Мур" (Бернли)

Главный арбитр: Майк Дин

Ну как так МЮ может играть с такими хорошими игроками в составе? Этот вопрос наверняка беспокоит и Рангника, который становится антипсихологом для команды. "Манкунианцы" в первом тайме выглядели очень мощно, а вот после перерыва (после разговора с немецким тренером) все пошло наперекос.

Гости открыли счет на 12-й минуте и еще и необычным для себя способом. Несмотря на то, что в команде долгое время работает специалист по стандартам, трудно и вспомнить матч, в котором последний раз "манкунианцы" забивали подач от угла поля или со штрафных положений. А вот сегодня именно в таком стиле МЮ открыл счет: Фернандеш навесил из центральной зоны чужой половины поля, а Варан классно головой замкнул в правый угол.

Счастье для француза – первый гол в футболке "красных дьяволов", однако… Все испортил Магуайр, который находился в пассивном офсайде. Капитан "Ман Юнайтед" мешал своему оппоненту прорваться в штрафную. И тут Гарри насолил своим.

Правда, уже на 19-й минуте гости забили легальный мяч. Очень классную и быструю атаку провели "манкунианцы": Фернандеш перевел на Рашфорда (который почему-то оказался слева), тот покатил в штрафную на Шоу, который прострелил в центр. Запер эту передачу Погба, расстреляв правый верхний угол ворот Поупа. Первый гол для Поля в этом сезоне – до этого у него было только семь ассистов.

