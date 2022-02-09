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"Много бегать – это для Кавани". Рангник объяснил, почему Роналду не вышел в старте в матче с Бернли

Англия
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"МЮ" потерял очки

"Много бегать – это для Кавани". Рангник объяснил, почему Роналду не вышел в старте в матче с Бернли

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Временный менеджер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник объяснил, почему португальский нападающий Криштиану Роналду начал поединок 24-го тура чемпионата Англии с "Бернли" в запаса (1:1). Отметим, что на 12-й минуте гол Варана был отменен из-за офсайда у Магуайра, а на 21-й автогол хозяев отменили из-за фола Погба.

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"Несколько недель назад мы уже играли против "бордовых" плюс мой штаб анализировал соперника. В поединках с ними в дебюте всегда приходится много бегать, гоняться за мячом, бороться за подборы. Такая игра больше подходит Кавани, с первых минут я решил выпустить его".

"Мы забили три гола – мне сложно упрекнуть команду в отсутствии желания, здесь вмешалось невезение. Во время второго мяча боковой судья просигнализировал о нарушении спустя 10 секунд. Очень слабое решение. Однако в первом тайме мы играли отлично, контролировали игру. После перерыва нам не хватило агрессии. Мы плохо отработали в защите, когда "Бернли" забивал. "МЮ" обязан был спокойно брать 3 очка".

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В статье: Криштиану Роналду Эдинсон Кавани Ральф Рангник Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Юнайтед Бернли
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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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