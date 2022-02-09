Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Много бегать – это для Кавани". Рангник объяснил, почему Роналду не вышел в старте в матче с Бернли
"МЮ" потерял очки
Getty Images / Global Images Ukraine
Временный менеджер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник объяснил, почему португальский нападающий Криштиану Роналду начал поединок 24-го тура чемпионата Англии с "Бернли" в запаса (1:1). Отметим, что на 12-й минуте гол Варана был отменен из-за офсайда у Магуайра, а на 21-й автогол хозяев отменили из-за фола Погба.
"Несколько недель назад мы уже играли против "бордовых" плюс мой штаб анализировал соперника. В поединках с ними в дебюте всегда приходится много бегать, гоняться за мячом, бороться за подборы. Такая игра больше подходит Кавани, с первых минут я решил выпустить его".
"Мы забили три гола – мне сложно упрекнуть команду в отсутствии желания, здесь вмешалось невезение. Во время второго мяча боковой судья просигнализировал о нарушении спустя 10 секунд. Очень слабое решение. Однако в первом тайме мы играли отлично, контролировали игру. После перерыва нам не хватило агрессии. Мы плохо отработали в защите, когда "Бернли" забивал. "МЮ" обязан был спокойно брать 3 очка".
Популярное сейчас
- МЮ провалился, Миколенко заболел, Кравец без клуба. Главные новости за 8 февраля
- Вирт: Такие голы залетают раз в сто лет
- Артем Кравец разорвал контракт с Коньяспором
- Гвардиола: Поговорю с Зинченко о ситуации в Украине. Тяжело принять, что такое случается в 21 веке
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО
- Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду