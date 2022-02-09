"Много бегать – это для Кавани". Рангник объяснил, почему Роналду не вышел в старте в матче с Бернли

Временный менеджер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник объяснил, почему португальский нападающий Криштиану Роналду начал поединок 24-го тура чемпионата Англии с "Бернли" в запаса (1:1). Отметим, что на 12-й минуте гол Варана был отменен из-за офсайда у Магуайра, а на 21-й автогол хозяев отменили из-за фола Погба.

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"Несколько недель назад мы уже играли против "бордовых" плюс мой штаб анализировал соперника. В поединках с ними в дебюте всегда приходится много бегать, гоняться за мячом, бороться за подборы. Такая игра больше подходит Кавани, с первых минут я решил выпустить его".