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Такого не было больше 10 лет – Криштиану Роналду не забивает уже 5 матчей подряд

Англия
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Португалец not on fire now

Такого не было больше 10 лет – Криштиану Роналду не забивает уже 5 матчей подряд

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не забивает в ворота оппонентов на протяжении пяти поединков. Данная серия – худшая для форварда сборной Португалии, начиная с 2010 года. На тот момент CR7 защищал цвета мадридского "Реала", неудачный отрезок в составе "меренг" включал в себя летний перерыв (май – сентябрь).

Роналду не забил ни в одном из последних 10 матчей Английской Премьер-лиги, в которых выходил на замену. В последний раз Криштиану поражал ворота оппонента, выходя с банки, в 2006 году – пострадал "Уиган".

Напомним, вчера, 8 февраля, "Манчестер Юнайтед" потерял очки в матче с "Бернли" (1:1) в 24-м туре АПЛ. Роналду вышел на замену на 68-й минуте.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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