Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Такого не было больше 10 лет – Криштиану Роналду не забивает уже 5 матчей подряд
Португалец not on fire now
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не забивает в ворота оппонентов на протяжении пяти поединков. Данная серия – худшая для форварда сборной Португалии, начиная с 2010 года. На тот момент CR7 защищал цвета мадридского "Реала", неудачный отрезок в составе "меренг" включал в себя летний перерыв (май – сентябрь).
Роналду не забил ни в одном из последних 10 матчей Английской Премьер-лиги, в которых выходил на замену. В последний раз Криштиану поражал ворота оппонента, выходя с банки, в 2006 году – пострадал "Уиган".
Cristiano Ronaldo has failed to score in his last 5️⃣ apps - his worst run without a club goal for over 1️⃣1️⃣ years, since run of 5 at Real Madrid (May-Sept 2010)— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) February 8, 2022
No goals in his last ???? @premierleague sub apps, since 2 v Wigan in Dec 2006 pic.twitter.com/nbDulMDSmX
Напомним, вчера, 8 февраля, "Манчестер Юнайтед" потерял очки в матче с "Бернли" (1:1) в 24-м туре АПЛ. Роналду вышел на замену на 68-й минуте.
Популярное сейчас
- Президент АФУ: У меня жена говорит: Не боишься, если обыграете Россию, что Путин начнет третью мировую?
- Кучер: Вроде Верес два забил, а победил Металлист
- АПЛ. Ньюкасл - Эвертон 3:1. Ириски приближаются к зоне вылета
- ФА выдвинула обвинение Ярмоленко из-за рекламы букмекерской конторы
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО