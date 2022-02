Такого не было больше 10 лет – Криштиану Роналду не забивает уже 5 матчей подряд

Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не забивает в ворота оппонентов на протяжении пяти поединков. Данная серия – худшая для форварда сборной Португалии, начиная с 2010 года. На тот момент CR7 защищал цвета мадридского "Реала", неудачный отрезок в составе "меренг" включал в себя летний перерыв (май – сентябрь).

Роналду не забил ни в одном из последних 10 матчей Английской Премьер-лиги, в которых выходил на замену. В последний раз Криштиану поражал ворота оппонента, выходя с банки, в 2006 году – пострадал "Уиган".

Cristiano Ronaldo has failed to score in his last 5️⃣ apps - his worst run without a club goal for over 1️⃣1️⃣ years, since run of 5 at Real Madrid (May-Sept 2010)



No goals in his last ???? @premierleague sub apps, since 2 v Wigan in Dec 2006 pic.twitter.com/nbDulMDSmX