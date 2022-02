Лэмпард – о Миколенко: Для команды потеря левого защитника с рабочей левой ногой – это непросто

Менеджер английского "Эвертона" Фрэнк Лэмпард прокомментировал отсутствие украинского левого защитника Виталия Миколенко в заявке на поединок АПЛ против "Ньюкасл Юнайтед" (1:3). Отметим, что 12 февраля "ириски" сыграют с "Лидс Юнайтед".

– Вопрос по поводу травмированных футболистов. Насколько ваши планы были испорчены из-за отсутствия Миколенко?

– Они были испорчены, ведь Миколенко – единственный левый защитник с рабочей левой ногой. У нас есть Кенни, он тоже может сыграть на этом фланге, против "Ньюкасла" там действовал и Таунсенд. Мы можем быть эффективны, однако потеря левого защитника с рабочей левой ногой – это непросто. Надеемся, что Виталий вернется к следующему матчу.

Примечательно, что в своем прошлом клубе, лондонском "Челси", Фрэнк Лэмпард также неудачно дебютировал в чемпионате Англии (0:4 с "МЮ" 11 августа 2019 года).

Frank Lampard has lost both of his opening games as a Premier League manager:



❌ 0-4 vs Man Utd

❌ 1-3 vs Newcastle



You can’t spell Lampard without… pic.twitter.com/AYwRnYoyFZ