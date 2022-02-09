Бернли - Манчестер Юнайтед 1:1 Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Бернли – Манчестер Юнайтед, которые встречались в 24-м туре английской Премьер-лиги. Первый тайм прошел при тотальном преимуществе красных дьяволов, это вылилось в один гол в исполнении Поля Погба. Но после перерыва уже Бернли навязал свою игру МЮ – в самом начале второго тайма Джей Родригес забил в ответ. В конце концов, игра так и завершилась со счетом 1:1.

Английская Премьер-лига. 24-й тур

Бернли – Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Родригес 47 – Погба 18