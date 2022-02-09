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Бернли - Манчестер Юнайтед 1:1 Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Бернли - Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии, 8 февраля 2022

Бернли - Манчестер Юнайтед 1:1 Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Бернли – Манчестер Юнайтед, которые встречались в 24-м туре английской Премьер-лиги. Первый тайм прошел при тотальном преимуществе красных дьяволов, это вылилось в один гол в исполнении Поля Погба. Но после перерыва уже Бернли навязал свою игру МЮ – в самом начале второго тайма Джей Родригес забил в ответ. В конце концов, игра так и завершилась со счетом 1:1.

Английская Премьер-лига. 24-й тур
Бернли – Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Родригес 47 – Погба 18

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед Бернли
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