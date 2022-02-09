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"Я здесь все еще менеджер". Мойес объяснил, почему выпустил Зума на матч с Уотфордом

Англия
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Без сарказма не обошлось

"Я здесь все еще менеджер". Мойес объяснил, почему выпустил Зума на матч с Уотфордом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Вест Хэм Юнайтед" Дэвид Мойес объяснил свое решение выпустить на матч против "Уотфорда" (1:0) с первых минут французского защитника Курта Зума. Напомним, футболист угодил в скандал из-за видео, на котором он издевается над своей кошкой.

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"Мы разочарованы поступком Зума и не можем его понять. Он сделает выводы, но сейчас мне, как тренеру команды, нужно было выбрать состав, который дал бы мне самые большие шансы на победу".

"Я понимаю, что чувствуют сейчас болельщики, но я здесь все еще менеджер. Хоть некоторым и все равно, но он вышел и извинился, а должен был делать свою работу. Я сам большой любитель животных, у меня есть собаки и лошади".

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В статье: Дэвид Мойес Уотфорд Курт Зума Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
skysports.com

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