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"Я здесь все еще менеджер". Мойес объяснил, почему выпустил Зума на матч с Уотфордом
Без сарказма не обошлось
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Вест Хэм Юнайтед" Дэвид Мойес объяснил свое решение выпустить на матч против "Уотфорда" (1:0) с первых минут французского защитника Курта Зума. Напомним, футболист угодил в скандал из-за видео, на котором он издевается над своей кошкой.
"Мы разочарованы поступком Зума и не можем его понять. Он сделает выводы, но сейчас мне, как тренеру команды, нужно было выбрать состав, который дал бы мне самые большие шансы на победу".
"Я понимаю, что чувствуют сейчас болельщики, но я здесь все еще менеджер. Хоть некоторым и все равно, но он вышел и извинился, а должен был делать свою работу. Я сам большой любитель животных, у меня есть собаки и лошади".
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