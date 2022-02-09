"Я здесь все еще менеджер". Мойес объяснил, почему выпустил Зума на матч с Уотфордом

Менеджер "Вест Хэм Юнайтед" Дэвид Мойес объяснил свое решение выпустить на матч против "Уотфорда" (1:0) с первых минут французского защитника Курта Зума. Напомним, футболист угодил в скандал из-за видео, на котором он издевается над своей кошкой.

"Мы разочарованы поступком Зума и не можем его понять. Он сделает выводы, но сейчас мне, как тренеру команды, нужно было выбрать состав, который дал бы мне самые большие шансы на победу".