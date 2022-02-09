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Лэмпард пока не спасает. Ньюкасл - Эвертон 3:1. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Ньюкасл – Эвертон, чемпионат Англии, 8 февраля 2022

Лэмпард пока не спасает. Ньюкасл - Эвертон 3:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Ньюкасл – Эвертон, которые встречались в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги. Ириски открыли счет благодаря стандарту и автоголу от капитана сорок, но Ласкеллс впоследствии заставил ошибиться Хулгейта. А во втором тайме Фрейзер и Трипьер доказали преимущество Ньюкасла. Отметим, что Виталий Миколенко выпал из обоймы Фрэнка Лэмпарда в последний момент. Ньюкасл вырвался из зоны вылета и только на один балл отстает от Эвертона.

Чемпионат Англии, 24 тур. Ньюкасл, "Сент-Джеймс Парк"
"Ньюкасл" – "Эвертон" 3:1
Голы: Холгейт 37 (авт.), Фрейзер 56, Триппьер 80 – Ласселс 36 (авт.)

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Ньюкасл
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