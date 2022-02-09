Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лэмпард пока не спасает. Ньюкасл - Эвертон 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Ньюкасл – Эвертон, чемпионат Англии, 8 февраля 2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Ньюкасл – Эвертон, которые встречались в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги. Ириски открыли счет благодаря стандарту и автоголу от капитана сорок, но Ласкеллс впоследствии заставил ошибиться Хулгейта. А во втором тайме Фрейзер и Трипьер доказали преимущество Ньюкасла. Отметим, что Виталий Миколенко выпал из обоймы Фрэнка Лэмпарда в последний момент. Ньюкасл вырвался из зоны вылета и только на один балл отстает от Эвертона.
Чемпионат Англии, 24 тур. Ньюкасл, "Сент-Джеймс Парк"
"Ньюкасл" – "Эвертон" 3:1
Голы: Холгейт 37 (авт.), Фрейзер 56, Триппьер 80 – Ласселс 36 (авт.)
Популярное сейчас
- МЮ провалился, Миколенко заболел, Кравец без клуба. Главные новости за 8 февраля
- Вирт: Такие голы залетают раз в сто лет
- АПЛ. Ньюкасл - Эвертон 3:1. Ириски приближаются к зоне вылета
- Лэмпард – о новичке Эвертона: Мне все равно, на какой машине он ездит, пока он приезжает на тренировки
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО