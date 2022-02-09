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Уэйн сам это спровоцировал. FA может оштрафовать Руни за сказанное им в интервью
Давайте разбираться
Getty Images / Global Images Ukraine
Футбольная ассоциация Англии связалась с менеджером "Дерби Каунти" Уэйном Руни касательно его недавнего интервью британским журналистам. Издание The Athletic сообщает, что чиновники остались не в восторге от откровений Уэйна и рассматривают возможность наказать его постфактум.
В частности, экс-форвард "Юнайтед" заявил, что в 2006 году вставлял более длинные шипы в свои бутсы, чтобы травмировать кого-то из футболистов "Челси". При этом сам Уэйн подчеркнул, что действовал в рамках норм Английской Премьер-лиги и новые шипы были законного размера.
После победы "Дерби" над "Халлом" во вторник вечером Руни сказал: "Сейчас я не хочу об этом говорить, я уверен, что с этим разберутся".
Ранее Рой Кин заявлял, что в свое время специально травмировал Альф-Инге Холанда в рамках мести – экс-капитан "МЮ" за это был оштрафован.
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