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Уэйн сам это спровоцировал. FA может оштрафовать Руни за сказанное им в интервью

Англия
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Уэйн сам это спровоцировал. FA может оштрафовать Руни за сказанное им в интервью

Getty Images / Global Images Ukraine

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Футбольная ассоциация Англии связалась с менеджером "Дерби Каунти" Уэйном Руни касательно его недавнего интервью британским журналистам. Издание The Athletic сообщает, что чиновники остались не в восторге от откровений Уэйна и рассматривают возможность наказать его постфактум.

В частности, экс-форвард "Юнайтед" заявил, что в 2006 году вставлял более длинные шипы в свои бутсы, чтобы травмировать кого-то из футболистов "Челси". При этом сам Уэйн подчеркнул, что действовал в рамках норм Английской Премьер-лиги и новые шипы были законного размера.

После победы "Дерби" над "Халлом" во вторник вечером Руни сказал: "Сейчас я не хочу об этом говорить, я уверен, что с этим разберутся".

Ранее Рой Кин заявлял, что в свое время специально травмировал Альф-Инге Холанда в рамках мести – экс-капитан "МЮ" за это был оштрафован.

Читайте также"Я хотел навредить кому-то из них". Уэйн Руни вспомнил, как оставил шип в ноге Джона Терри

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В статье: Уэйн Руни
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Источник:
The Athletic

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