  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Ваша корзина пуста, как шкаф трофеев Тоттенхэма". Интернет-магазин Арсенала потроллил шпор
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Ваша корзина пуста, как шкаф трофеев Тоттенхэма". Интернет-магазин Арсенала потроллил шпор

Англия
(1 голосов)

Жестко

"Ваша корзина пуста, как шкаф трофеев Тоттенхэма". Интернет-магазин Арсенала потроллил шпор

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" достаточно жестоко прошелся по небольшому количеству трофеев, которые выиграл "Тоттенхэм". Вчера, 8 февраля, во время покупок в интернет-магазине "канониров" юзеры могли заметить крайне интересное сообщение.

Читайте такжеЛиверпуль – самый экологичный клуб АПЛ, Ньюкасл – самый неэкологичный

При наведении курсора на иконку корзины появлялся текст "Ваша корзина пуста, как шкаф трофеев "Тоттенхэма". Уже позднее пресс-служба "Арсенала" заявила, что данное сообщение появлялось по ошибке и без необходимых проверок.

"Шпоры" выиграли свой последний трофей в 2008 году – команда взяла Кубок лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...