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"Ваша корзина пуста, как шкаф трофеев Тоттенхэма". Интернет-магазин Арсенала потроллил шпор
Жестко
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" достаточно жестоко прошелся по небольшому количеству трофеев, которые выиграл "Тоттенхэм". Вчера, 8 февраля, во время покупок в интернет-магазине "канониров" юзеры могли заметить крайне интересное сообщение.
При наведении курсора на иконку корзины появлялся текст "Ваша корзина пуста, как шкаф трофеев "Тоттенхэма". Уже позднее пресс-служба "Арсенала" заявила, что данное сообщение появлялось по ошибке и без необходимых проверок.
"Шпоры" выиграли свой последний трофей в 2008 году – команда взяла Кубок лиги.
Surely someone's hacked the official Arsenal shop ???? pic.twitter.com/Y2ZKLikEuM— evan 》 (@afcevan) February 8, 2022
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