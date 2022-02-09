"Ваша корзина пуста, как шкаф трофеев Тоттенхэма". Интернет-магазин Арсенала потроллил шпор

Лондонский "Арсенал" достаточно жестоко прошелся по небольшому количеству трофеев, которые выиграл "Тоттенхэм". Вчера, 8 февраля, во время покупок в интернет-магазине "канониров" юзеры могли заметить крайне интересное сообщение.

При наведении курсора на иконку корзины появлялся текст "Ваша корзина пуста, как шкаф трофеев "Тоттенхэма". Уже позднее пресс-служба "Арсенала" заявила, что данное сообщение появлялось по ошибке и без необходимых проверок.

"Шпоры" выиграли свой последний трофей в 2008 году – команда взяла Кубок лиги.