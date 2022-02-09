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Гвардиола: Хорошая защита — это не когда у тебя много игроков в штрафной
Тренер рассказал о своей тактике
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал игру команды.
"Мы защищаемся с мячом. Мы верим, что хорошая защита — это не когда у тебя много игроков в штрафной.
Нужно защищаться, когда мяч в твоей штрафной, но я считаю, что лучшая защита — когда соперник владеет мячом далеко от ворот. Или когда ты владеешь мячом", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
После 23 матчей АПЛ "Манчестер Сити" набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу.
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