Артета отреагировал на конфликт с Обамеянгом

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал конфликт с форвардом Пьер-Эмериком Обамеянгом.

"Это его мнение. Нужно уважать его слова. Я благодарен Обамеянгу за то, что он сделал в клубе, за его вклад.

Себя в этой ситуации я вижу решением, а не проблемой. Я на 100% был решением. Могу посмотреть любому в глаза.

Я многое делаю неправильно, это точно, но намерения у меня всегда наилучшие. Речь идёт не о моём благе — я стараюсь для клуба и команды. Думаю, всё закончилось наилучшим образом для всех. Когда всё меняется, контекст тоже меняется. Это часть футбола", — цитирует Артету Sky Sports.

Напомним, что Пьер-Эмерик Обамеянг в январе перешел в состав Барселоны, в качестве свободного агента.