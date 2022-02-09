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Артета отреагировал на конфликт с Обамеянгом

Англия
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Микель считает, что именно он стал решением этой ситуации

Артета отреагировал на конфликт с Обамеянгом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал конфликт с форвардом Пьер-Эмериком Обамеянгом.

"Это его мнение. Нужно уважать его слова. Я благодарен Обамеянгу за то, что он сделал в клубе, за его вклад.

Себя в этой ситуации я вижу решением, а не проблемой. Я на 100% был решением. Могу посмотреть любому в глаза.

Я многое делаю неправильно, это точно, но намерения у меня всегда наилучшие. Речь идёт не о моём благе — я стараюсь для клуба и команды. Думаю, всё закончилось наилучшим образом для всех. Когда всё меняется, контекст тоже меняется. Это часть футбола", — цитирует Артету Sky Sports.

Напомним, что Пьер-Эмерик Обамеянг в январе перешел в состав Барселоны, в качестве свободного агента.

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В статье: Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг Арсенал
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