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У Курта Зума общество по предотвращению жестокого обращения с животными забрало кошек

Англия
(1 голосов)

Футболист издевается над своим котом

У Курта Зума общество по предотвращению жестокого обращения с животными забрало кошек

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Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) изъяло кошек у защитника "Вест Хэм Юнайтед" и сборной Франции Курта Зума, пишет Sky Sports.

Французский футболист издевается над своим котом. По информации источника, RSPCA забрало питомцев у Зума и отправило их к ветеринару. Животные останутся под опекой благотворительной организации, пока продолжается расследование. RSPCA также подала жалобу в суд.

Напомним, Зума перешёл в "Вест Хэм Юнайтед" из "Челси" в 2021 году.

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В статье: Курт Зума Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (2)
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Dr. House (Поділля)
09.02.2022 в 18:30
Ещё бы его в зоопарк сдать)))
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Bonus (Львів)
09.02.2022 в 18:14
Щось чорні в Англії розперезалися: Зума тварин мучить, Менді і Грінвуд - гвалтівники. Ще залишилося Погба нагадити в тапки британській королеві, щоб остаточно поставити білих на коліна...хоча вони й так там стоять (БЛМлять) на колінах частіше, ніж віруючі в церкві.
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