У Курта Зума общество по предотвращению жестокого обращения с животными забрало кошек

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) изъяло кошек у защитника "Вест Хэм Юнайтед" и сборной Франции Курта Зума, пишет Sky Sports.

Французский футболист издевается над своим котом. По информации источника, RSPCA забрало питомцев у Зума и отправило их к ветеринару. Животные останутся под опекой благотворительной организации, пока продолжается расследование. RSPCA также подала жалобу в суд.

Напомним, Зума перешёл в "Вест Хэм Юнайтед" из "Челси" в 2021 году.