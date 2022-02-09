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У Курта Зума общество по предотвращению жестокого обращения с животными забрало кошек
Футболист издевается над своим котом
Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) изъяло кошек у защитника "Вест Хэм Юнайтед" и сборной Франции Курта Зума, пишет Sky Sports.
Французский футболист издевается над своим котом. По информации источника, RSPCA забрало питомцев у Зума и отправило их к ветеринару. Животные останутся под опекой благотворительной организации, пока продолжается расследование. RSPCA также подала жалобу в суд.
Напомним, Зума перешёл в "Вест Хэм Юнайтед" из "Челси" в 2021 году.
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