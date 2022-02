Страховая компания приостановила сотрудничество с Вест Хэмом

Британская страховая компания Vitality приостановила сотрудничество с "Вест Хэмом", сообщает Transfer News Life со ссылкой на официальный пресс-релиз. Причиной стала реакция клуба на поведение Зума.

???? Vitality have suspended their sponsorship of West Ham with immediate effect because of the club's handling of the Kurt Zouma incident.



