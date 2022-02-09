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Страховая компания приостановила сотрудничество с Вест Хэмом

Англия
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Всё из-за Зума

Страховая компания приостановила сотрудничество с Вест Хэмом

Фото: twitter.com/WestHam / Автор: неизвестен

Новина українською

Британская страховая компания Vitality приостановила сотрудничество с "Вест Хэмом", сообщает Transfer News Life со ссылкой на официальный пресс-релиз. Причиной стала реакция клуба на поведение Зума.

После публикации видео "Вест Хэм" провел дисциплинарную беседу с Куртом Зума – на этом меры закончились. Футболист даже вышел в стартовом составе на матч против "Уотфорда".

Сообщалось, что фанаты недовольны подобным поведением клуба в отношении неадекватного поведения игрока.

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В статье: Курт Зума Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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