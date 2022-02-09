Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Страховая компания приостановила сотрудничество с Вест Хэмом
Всё из-за Зума
Фото: twitter.com/WestHam / Автор: неизвестен
Британская страховая компания Vitality приостановила сотрудничество с "Вест Хэмом", сообщает Transfer News Life со ссылкой на официальный пресс-релиз. Причиной стала реакция клуба на поведение Зума.
???? Vitality have suspended their sponsorship of West Ham with immediate effect because of the club's handling of the Kurt Zouma incident.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 9, 2022
(Source: @Vitality_UK) pic.twitter.com/wpKG42tOjw
После публикации видео "Вест Хэм" провел дисциплинарную беседу с Куртом Зума – на этом меры закончились. Футболист даже вышел в стартовом составе на матч против "Уотфорда".
Сообщалось, что фанаты недовольны подобным поведением клуба в отношении неадекватного поведения игрока.
Популярное сейчас
- Норвегия захватила лидерство, Германия вышла на второе место. Медальный зачет Олимпиады 2022
- Депортиво U-19 - Динамо (Киев) U-19. Анонс и прогноз матча Юношеской лиги УЕФА на 09.02.2022
- СМИ: в допинг-пробе российского фигуриста нашли наркотики – ОКР может потерять золото Олимпиады-2022
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО
- Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду