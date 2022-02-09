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Мане может покинуть Ливерпуль ради Реала или Барселоны

Англия
(1 голосов)

Сенегалец хочет стать в ряд с величайшими африканскими футболистами

Мане может покинуть Ливерпуль ради Реала или Барселоны

Фото: twitter.com/LFC / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане готов уйти будущим летом ради предложения от "Реала" или "Барселоны", сообщает Goal.com. У игрока осталось полтора года по контракту.

Так как соглашение истекает летом 2023, у "Ливерпуля" будет последний шанс получить за 29-летнего сенегальца деньги.

Сообщается, что нападающий хочет уйти, ибо трансфер может помочь ему встать в один ряд с величайшими африканскими футболистами, вроде Это'о, Дрогба и Веа.

Также расставание с "мерсисайдцами" может ускорить зимний трансфер Луиса Диаса, который выступает на идентичной с Мане позиции.

В этом сезоне победитель Кубка Африки провел 26 матчей, забил 10 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 80 миллионов евро.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Ливерпуль Садио Мане Луис Диас
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Источник:
goal.com

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Комментарии (1)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
09.02.2022 в 23:01
От вам і Ла Ліга!!! А кажуть АПЛ сильніша...По самому чемпіонату можливо і сильніша, а по популярності клубів- тут питання...
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