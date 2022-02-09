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Мане может покинуть Ливерпуль ради Реала или Барселоны
Сенегалец хочет стать в ряд с величайшими африканскими футболистами
Фото: twitter.com/LFC / Автор: неизвестен
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане готов уйти будущим летом ради предложения от "Реала" или "Барселоны", сообщает Goal.com. У игрока осталось полтора года по контракту.
Так как соглашение истекает летом 2023, у "Ливерпуля" будет последний шанс получить за 29-летнего сенегальца деньги.
Сообщается, что нападающий хочет уйти, ибо трансфер может помочь ему встать в один ряд с величайшими африканскими футболистами, вроде Это'о, Дрогба и Веа.
Также расставание с "мерсисайдцами" может ускорить зимний трансфер Луиса Диаса, который выступает на идентичной с Мане позиции.
В этом сезоне победитель Кубка Африки провел 26 матчей, забил 10 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 80 миллионов евро.
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