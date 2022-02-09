Мане может покинуть Ливерпуль ради Реала или Барселоны

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане готов уйти будущим летом ради предложения от "Реала" или "Барселоны", сообщает Goal.com. У игрока осталось полтора года по контракту.

Так как соглашение истекает летом 2023, у "Ливерпуля" будет последний шанс получить за 29-летнего сенегальца деньги.

Сообщается, что нападающий хочет уйти, ибо трансфер может помочь ему встать в один ряд с величайшими африканскими футболистами, вроде Это'о, Дрогба и Веа.

Также расставание с "мерсисайдцами" может ускорить зимний трансфер Луиса Диаса, который выступает на идентичной с Мане позиции.

В этом сезоне победитель Кубка Африки провел 26 матчей, забил 10 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 80 миллионов евро.