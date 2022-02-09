АПЛ. Бенефис Коутиньо в суперрезультативном матче Виллы с Лидсом, Норвич выжал ничью

“Я люблю смотреть Лидс!”, – пишет в своем твиттер Джейми Каррагер. Кто же не любит! Редко такое бывает, когда матч команды Марсело Бьелсы оставляет равнодушным, особенно в сезоне 2021/22, когда “Лидс” пытается играть в свой футбол, несмотря на огромные кадровые проблемы.

И сегодня в игре против “Виллы” команда Бьелсы не отказалась от своей философии. “Лидс” хорошо начал игру в Бирмингеме и был вознагражден голом Даниэла Джеймса.

Но сложно представить себе “Лидс”, легко удерживающий преимущество в счете, добытое на девятой минуте.

Конечно же, “Лидс” пропустил. И пропустил три гола за 13 минут. Все началось с атаки “Виллы” правым флангом и точным пасом Кэша под удар Коутиньо. Бразилец исполнил все совершенно – 1:1. Затем пришла очередь Коутиньо отдавать ассисты. В матче против “Манчестер Юнайтед” в позапрошлом туре Коутиньо забил свой первый после возвращения гол в АПЛ после паса на Рэмзи, а сегодня 20-летний воспитанник “Виллы” получил две голевых передачи от арендованного в “Барселоне” футболиста. Два раза “Лидс” проваливался во владении, Рэмзи открывался между линиями и получал очень хорошие передачи от Филиппе.

Но “Лидс” перед самым перерывом смог отыграть один гол. В штрафной площадки “Виллы” возникла суматоха после кросса с фланга и Джеймсу удалось сделать дубль, протолкнул мяч в сетку.

Как это часто бывает, после результативных первых таймов, вторая половина игры была менее интенсивной. Обе команды заметно устали, но немного больше остроты удавалось создавать команде Бьелсы. Она и забила – на 63-й минуте Льоренте установил окончательный счет в матче.

Было еще вторая желтая и удаление Конса за удар локтем по лицу Мелье и восемь добавленных минут от австралийского рефери. 3:3 – игра получилась классной.

В следующих двух турах “Норвич” сыграет против “Манчестер Сити” и “Ливерпуля”, поэтому команда Дина Смита была намерена во что бы не стало взять какие-то пункты в игре против “Кристал Пэлас”. В предыдущих двух матчах чемпионата “Норвич” обыграл “Эвертон” и “Уотфорд”, отправив в отставку сначала Рафаэля Бенитеса, а затем Клаудио Раньери. Но если бы “канарейки” сегодня обыграли бы “Кристал Пэлас”, Патрик Виейра точно бы остался.

Его команда была ближе к победе. “Норвич” забил уже на первой минуте, но какой-то контроль над игрой аутсайдеру установить не удалось. Тем не менее отбиваться долгое время удавалось, пока на 60-й минуте Заа удивительным ударом не сравнял счет. Через три минуты вингер “Пэлас” мог выводить свою команду вперед, но не реализовал пенальти, поскользнувшись при ударе.

1:1 – обе команды заслуживали на какие-то очки, но точно не на поражение.

Чемпионат Англии, 24-й тур

Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Лидс” 3:3

Голы: Коутиньо 30, Рэмзи 38, Рэмзи 43 – Джеймс 9, Джеймс 45+2, Льоренте 63

“Астон Вилла”: Мартинес – Кэш, Конса, Мингз, Динь – Макгинн, Луис, Рэмзи (Чамберс 89) – Буэндиа (Чуквуэмека 59), Уоткинс, Коутиньо (Янг 78)

“Лидс”: Мелье – Даллас, Стрейк, Льоренте, Эйлинг – Клих (Форшоу 85), Кох – Харрисон, Родриго, Рафинья – Джеймс

Предупреждения: Конса 70, Конса 88, Кэш 90+1 – Даллас 44, Джеймс 80, Родриго 90+8

Удаление: Конса 88

Норвич, “Кэрроу Роуд”

“Норвич” – “Кристал Пэлас” 1:1

Голы: Пукки 1 – Заа 60

На 63-й минуте Заа не реализовал пенальти (мимо)

“Норвич”: Ганн – Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс – Плахета (Гилмор 64), Ле-Мелу (Норманн 75), Маклин, Рашица – Ида (Роу 84), Пукки

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Митчелл, Гэхи, Андерсен, Уорд – Шлупп (Эзе 80), Хьюз, Галлахер – Заа, Матета (Эдуар 81), Олисе (Айю 71)

Предупреждения: Уильямс 54 – Матета 75, Галлахер 83