АПЛ. Манчестер Сити – Брентфорд 2:0. Классика от Гвардиолы

Английская Премьер-лига, 24-й тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Даррен Ингленд

Скорее всего "Брентфорд" преодолевал 700 километров в две стороны по маршруту Лондон - Манчестер просто, чтобы развеяться, ведь "пчелы" заранее знали, что у них нет никаких шансов. Собственно, так и произошло: подопечные Томаса Франка получили шестое поражение подряд. "Сити" сегодня был очень неприветлив к гостям.

С 90 минут поединка мячом подопечные Гвардиолы владели 68 минут – всего 22 было отдано ногам "пчел". Да и то почти вся игра "Брентфорда" была на своей половине поля и в очень редких контратаках. Первый момент гости создали на 43 минуте после ошибки Стоунса: защитник потерял мяч на своей части зеленого прямоугольника, Генри обворовал его, обыгрался в стеночку с партнером, но пробить из пределов чуть ли не вратарской площадки удачно не смог.

"Сити", конечно же, был более активен в атаке. Правда, в основном наступления "горожан" завершались очень примитивно за счет безадресных навесов. Удивительно было видеть такой футбол от команды Гвардиолы. Но во второй половине первого тайма хозяева опустили мяч на землю, благодаря чему создали несколько моментов. В том числе и Стерлинг заработал пенальти, вынудив на себе сфолить Рерслева Расмуссена. Марез приговор из точки реализовал точно в левый верхний угол.

После перерыва риторика от “Манчестер Сити” на поле не изменилась: мы атакуем, вы обороняетесь. Много передач, попыток забеганий и навесов было от подопечных Гвардиолы. Наиболее активным был Канселу, пробивший шесть раз по воротам Раи – это 40% от всех ударов команды. Отметим, что именно Жоау был признан лучшим игроком поединка. Пока португалец зажигал на фланге Зинченко сидел на скамейке.

Во втором тайме только дважды "Сити" угрожал воротам соперника. Более того, на 69-й минуте гости помогли сами создать опасность. Рая неудачно выбил мяч прямо на Стерлинга, Рахим вышел один на один с голкипером, но проиграл дуэль. Первым на добивании был Де Брюйне, расстрелявший пустые ворота. Седьмой гол для бельгийца в этом чемпионате. Ровно столько, сколько у Силвы, Мареза и Стерлинга.

В очередной раз побеждает МС в этом чемпионате и продолжает отрываться от соперников в борьбе за титул. На данный момент "горожане" опережают второй "Ливерпуль" на 12 очков при двух поединках "мерсисайдцев" в запасе. "Брентфорд" же идет 14-м. Казалось бы довольно неплохо для новичка, но ряд поражений продолжается. Задание со звездочкой для Томаса Франка.

"Манчестер Сити" – "Брентфорд" 2:0

Голы: Рияд Марез 40 (пен.), Де Брюйне 69

Манчестер Сити: Эдерсон – Стоунс, Диаш, Ляпорт, Канселу – Силва, Родри, Де Брюйне – Стерлинг, Марез (Грилиш 67) – Фоден (Гюндоган 71)

Брентфорд: Рая – Рерслев, Аер, Янссон, Пиннок, Генри – Йенсен, Норгорд, Оньека (Висса 70) – Канос (Дасилва 62), Годдос (Мбемо 62)