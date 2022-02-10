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Ливерпуль - Лестер. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 10.02.2022
Ливерпуль – Лестер: Прогноз и анонс матча ⋉ 10 февраля 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 24-й тур
10 февраля 2022. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” 21:45 “Лестер”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Лестер” – единственная команда, которой удалось переиграть “Ливерпуль” в сезоне 2021/22 и при этом не пропустить. “Красные” намерены взять реванш в домашнем матче, чтобы сохранить чемпионскую интригу.
Ливерпуль
Мохамед Салах и Садио Мане сыграли финальный матч Кубка Африки. Египтянин вернулся раньше в расположение “Ливерпуля” и хочет оставить позади воспоминания о проигранном финале. Сенегалец задержался в своей стране, празднуя победу, и против “Лестера” не сыграет.
Без своих двух основных игроков атаки “Ливерпуль” выиграл пять из шести матчей, сыграв только вничью с “Арсеналом” в первом полуфинале Кубка лиги (0:0). В шести победных матчах “красные” забили 15 голов.
Победой закончилась и первая игра “Ливерпуля” после зимнего перерыва. Команде Юргена Клоппа было сложно подобраться к воротам “Кардиффа”, который очень массированно защищался на своей половине поля. Первый гол пришел после стандарта – подача Трента, гол Жоты. Два следующих мяча в ворота команды Чемпионшипа очень потешили фанов “красных”. Сначала из ничего гол создал колумбийский новичок “Ливерпуля” Луис Диас, а затем голом отметил свое возвращение после многомесячный травмы Харви Эллиотт. В конце игры “Ливерпуля” пропустил один мяч в ответ, но это на игру не повлияло.
Помимо Мане, против “Лестера” не сыграет Хендерсон, получивший травму, вне игры остается и нападающий Ориги.
Лестер
Матч против “Ноттингем Фореста” (1:4) в четвертом раунде Кубке Англии стал одним из худших для “лис” с Бренданом Роджерсом во главе. Шестая команда Чемпионшипа проводила очень уверенный матч и с 23 по 32 минуты забила три гола в ворота “Лестера”. “Лисы” не были способны камбэк и играли без какого-то желания и мотивации.
После игры Роджерс не старался подбирать слова, прямо указав, что некоторым игрокам пришло время покинуть команду. “Многим нужно добавить. Это была ужасная игра. Мы играли без желания и это дестабилизировало команду. Первый раз за все время, что я в “Лестере” мне было стыдно. Многие игроки считают себя топ-исполнителями, но они далеки от этого. Некоторые достигли в этом клубе всего, что они могли”.
Одна из проблемов “Лестера” – отсутствие лидеров на поле. Варди и Эванс по-прежнему травмированы, а Тилеманс сдал после тупика в ситуации с продолжением его контракта. Допустил “Лестер” некоторые ошибки и на трансферном рынке. В частности, не оправдала себя покупка центрбека “Саутгемптона” Вестергора. Роджерс признает, что летом клубу предстоит провести серьезную реорганизацию состава.
Матч против “Ливерпуля”, помимо Варди и Эванса, также пропустят Фофана, Кастань и Бертран.
Статистика команд, цифры и факты
“Лестер” забивал во всех своих девяти выездных матчах АПЛ (две победы, три ничьи, четыре поражения), “Ливерпуль” – во всех домашних матчах (семь побед, три ничьи).
В последний “Лестер” выигрывал у “Ливерпуля” два матча в одном сезоне АПЛ в 1999 году.
“Ливерпуль” не проигрывает в своих 14 домашних матчах Премьер-лиги подряд (десять побед, четыре ничьи), и выиграл последние пять.
Юрген Клопп проиграл четыре матча чемпионата “Лестеру”, столько “Манчестер Сити”.
“Лестер” не выигрывает в двух матчах АПЛ подряд с октября.
В девяти из 11 последних поединков всех турнирах “Ливерпуль” забивал не меньше двух голов.
Последние пять матчей Ливерпуля и Лестера
Ливерпуль
- 06.02 “Кардифф Сити” 3:1 (Кубок Англии)
- 23.01 “Кристал Пэлас” 3:1 (АПЛ)
- 20.01 “Арсенал” 2:0 (Кубок лиги)
- 16:01 “Брентфорд” 3:0 (АПЛ)
- 13.01 “Арсенал” 0:0 (Кубок лиги)
Лестер
- 06.02 “Ноттингем Форест” 1:4 (Кубок Англии)
- 23.01 “Брайтон” 1:1 (АПЛ)
- 19.01 “Тоттенхэм” 2:3 (АПЛ)
- 08.01 “Уотфорд” 4:1 (Кубок Англии)
- 29.12 “Ливерпуль” 1:0 (АПЛ)
Личные встречи
Помимо матча первого круга, в котором “Лестер” выиграл 1:0, команды встречались и в четвертьфинале Кубка лиги: “Ливерпуль” смог отыграться в конце матча (3:3) и прошел дальше после победы в серии пенальти. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами – 3:1 на “Кинг Пауэр Стэдиум” и 3:0 на “Энфилде”. Общая статистика в АПЛ: 16 побед “Ливерпуля”, девять “Лестера”, шесть ничьих.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|23
|18
|3
|2
|55-14
|+41
|57
|2
|"Ливерпуль"
|22
|14
|6
|2
|58-19
|+39
|48
|3
|"Челси"
|24
|13
|8
|3
|48-18
|+30
|47
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|24
|12
|4
|8
|42-31
|+11
|40
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|23
|11
|6
|6
|37-31
|+6
|39
|6
|"Арсенал"
|21
|11
|3
|7
|33-25
|+8
|36
|7
|"Тоттенхэм"
|20
|11
|3
|6
|26-24
|+2
|36
|8
|"Вулверхэмптон"
|21
|10
|4
|7
|19-16
|+3
|34
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|22
|6
|12
|4
|23-23
|0
|30
|10
|"Лестер Сити"
|20
|7
|5
|8
|34-37
|-3
|26
|11
|"Астон Вилла"
|21
|8
|2
|11
|28-32
|-4
|26
|12
|"Саутгемптон"
|22
|5
|10
|7
|26-34
|-8
|25
|13
|"Кристал Пэлас"
|22
|5
|9
|8
|31-34
|-3
|24
|14
|"Брентфорд"
|23
|6
|5
|12
|26-38
|-12
|23
|15
|"Лидс Юнайтед"
|21
|5
|7
|9
|24-40
|-16
|22
|16
|Эвертон
|21
|5
|4
|12
|25-38
|-13
|19
|17
|"Ньюкасл"
|22
|3
|9
|10
|24-44
|-20
|18
|18
|"Норвич Сити"
|22
|4
|4
|14
|13-45
|-32
|16
|19
|"Уотфорд"
|22
|4
|3
|15
|23-41
|-18
|15
|20
|"Бернли"
|20
|1
|11
|8
|17-28
|-11
|14
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Ориентировочные составы
“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд – Тьяго, Фабиньо, Эллиотт – Жота, Фирмино, Салах
“Лестер”: Шмейхель – Джастин, Вестергор, Сеюнджю – Олбрайтон, Сумаре, Дьюсбери-Холл, Томас – Мэддисон – Ихеаначо, Дака
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Ливерпуль – Лестер от UA-Football
“Лестер” выиграл у “Ливерпуля” в первом матче, но в той игре Салах не реализовал пенальти и у “красных” было много нереализованных моментов. Второй раз эта история не должна повториться. После появления Салаха, Эллиотта и Диаса у Клоппа появилось больше вариантов в атаке, свое слово должен сказать и “Энфилд”. Прогноз – победа “Ливерпуля” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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