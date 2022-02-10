Ливерпуль - Лестер. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 10.02.2022 

Чемпионат Англии, 24-й тур

10 февраля 2022. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 21:45 “Лестер”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Лестер” – единственная команда, которой удалось переиграть “Ливерпуль” в сезоне 2021/22 и при этом не пропустить. “Красные” намерены взять реванш в домашнем матче, чтобы сохранить чемпионскую интригу.

Ливерпуль

Мохамед Салах и Садио Мане сыграли финальный матч Кубка Африки. Египтянин вернулся раньше в расположение “Ливерпуля” и хочет оставить позади воспоминания о проигранном финале. Сенегалец задержался в своей стране, празднуя победу, и против “Лестера” не сыграет.

Без своих двух основных игроков атаки “Ливерпуль” выиграл пять из шести матчей, сыграв только вничью с “Арсеналом” в первом полуфинале Кубка лиги (0:0). В шести победных матчах “красные” забили 15 голов.

Победой закончилась и первая игра “Ливерпуля” после зимнего перерыва. Команде Юргена Клоппа было сложно подобраться к воротам “Кардиффа”, который очень массированно защищался на своей половине поля. Первый гол пришел после стандарта – подача Трента, гол Жоты. Два следующих мяча в ворота команды Чемпионшипа очень потешили фанов “красных”. Сначала из ничего гол создал колумбийский новичок “Ливерпуля” Луис Диас, а затем голом отметил свое возвращение после многомесячный травмы Харви Эллиотт. В конце игры “Ливерпуля” пропустил один мяч в ответ, но это на игру не повлияло.

Помимо Мане, против “Лестера” не сыграет Хендерсон, получивший травму, вне игры остается и нападающий Ориги.

Лестер

Матч против “Ноттингем Фореста” (1:4) в четвертом раунде Кубке Англии стал одним из худших для “лис” с Бренданом Роджерсом во главе. Шестая команда Чемпионшипа проводила очень уверенный матч и с 23 по 32 минуты забила три гола в ворота “Лестера”. “Лисы” не были способны камбэк и играли без какого-то желания и мотивации.

После игры Роджерс не старался подбирать слова, прямо указав, что некоторым игрокам пришло время покинуть команду. “Многим нужно добавить. Это была ужасная игра. Мы играли без желания и это дестабилизировало команду. Первый раз за все время, что я в “Лестере” мне было стыдно. Многие игроки считают себя топ-исполнителями, но они далеки от этого. Некоторые достигли в этом клубе всего, что они могли”.

Одна из проблемов “Лестера” – отсутствие лидеров на поле. Варди и Эванс по-прежнему травмированы, а Тилеманс сдал после тупика в ситуации с продолжением его контракта. Допустил “Лестер” некоторые ошибки и на трансферном рынке. В частности, не оправдала себя покупка центрбека “Саутгемптона” Вестергора. Роджерс признает, что летом клубу предстоит провести серьезную реорганизацию состава.

Матч против “Ливерпуля”, помимо Варди и Эванса, также пропустят Фофана, Кастань и Бертран.

Статистика команд, цифры и факты

“Лестер” забивал во всех своих девяти выездных матчах АПЛ (две победы, три ничьи, четыре поражения), “Ливерпуль” – во всех домашних матчах (семь побед, три ничьи).

В последний “Лестер” выигрывал у “Ливерпуля” два матча в одном сезоне АПЛ в 1999 году.

“Ливерпуль” не проигрывает в своих 14 домашних матчах Премьер-лиги подряд (десять побед, четыре ничьи), и выиграл последние пять.

Юрген Клопп проиграл четыре матча чемпионата “Лестеру”, столько “Манчестер Сити”.

“Лестер” не выигрывает в двух матчах АПЛ подряд с октября.

В девяти из 11 последних поединков всех турнирах “Ливерпуль” забивал не меньше двух голов.

Последние пять матчей Ливерпуля и Лестера

Ливерпуль

06.02 “Кардифф Сити” 3:1 (Кубок Англии)

23.01 “Кристал Пэлас” 3:1 (АПЛ)

20.01 “Арсенал” 2:0 (Кубок лиги)

16:01 “Брентфорд” 3:0 (АПЛ)

13.01 “Арсенал” 0:0 (Кубок лиги)

Лестер

06.02 “Ноттингем Форест” 1:4 (Кубок Англии)

23.01 “Брайтон” 1:1 (АПЛ)

19.01 “Тоттенхэм” 2:3 (АПЛ)

08.01 “Уотфорд” 4:1 (Кубок Англии)

29.12 “Ливерпуль” 1:0 (АПЛ)

Личные встречи

Помимо матча первого круга, в котором “Лестер” выиграл 1:0, команды встречались и в четвертьфинале Кубка лиги: “Ливерпуль” смог отыграться в конце матча (3:3) и прошел дальше после победы в серии пенальти. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами – 3:1 на “Кинг Пауэр Стэдиум” и 3:0 на “Энфилде”. Общая статистика в АПЛ: 16 побед “Ливерпуля”, девять “Лестера”, шесть ничьих.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 23 18 3 2 55-14 +41 57 2 "Ливерпуль" 22 14 6 2 58-19 +39 48 3 "Челси" 24 13 8 3 48-18 +30 47 4 "Вест Хэм Юнайтед" 24 12 4 8 42-31 +11 40 5 "Манчестер Юнайтед" 23 11 6 6 37-31 +6 39 6 "Арсенал" 21 11 3 7 33-25 +8 36 7 "Тоттенхэм" 20 11 3 6 26-24 +2 36 8 "Вулверхэмптон" 21 10 4 7 19-16 +3 34 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 22 6 12 4 23-23 0 30 10 "Лестер Сити" 20 7 5 8 34-37 -3 26 11 "Астон Вилла" 21 8 2 11 28-32 -4 26 12 "Саутгемптон" 22 5 10 7 26-34 -8 25 13 "Кристал Пэлас" 22 5 9 8 31-34 -3 24 14 "Брентфорд" 23 6 5 12 26-38 -12 23 15 "Лидс Юнайтед" 21 5 7 9 24-40 -16 22 16 Эвертон 21 5 4 12 25-38 -13 19 17 "Ньюкасл" 22 3 9 10 24-44 -20 18 18 "Норвич Сити" 22 4 4 14 13-45 -32 16 19 "Уотфорд" 22 4 3 15 23-41 -18 15 20 "Бернли" 20 1 11 8 17-28 -11 14

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Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд – Тьяго, Фабиньо, Эллиотт – Жота, Фирмино, Салах

“Лестер”: Шмейхель – Джастин, Вестергор, Сеюнджю – Олбрайтон, Сумаре, Дьюсбери-Холл, Томас – Мэддисон – Ихеаначо, Дака

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Ливерпуль – Лестер от UA-Football

“Лестер” выиграл у “Ливерпуля” в первом матче, но в той игре Салах не реализовал пенальти и у “красных” было много нереализованных моментов. Второй раз эта история не должна повториться. После появления Салаха, Эллиотта и Диаса у Клоппа появилось больше вариантов в атаке, свое слово должен сказать и “Энфилд”. Прогноз – победа “Ливерпуля” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.