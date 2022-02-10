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Манчестер Сити - Брентфорд 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Манчестер Сити – Брентфорд, чемпионат Англии, 9 февраля 2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити – Брентфорд, которые встречались в 24-м туре английской Премьер-лиги. Счет был открыт перед перерывом – Рияд Марез реализовал пенальти. А закрепил преимущество горожан Кевин Де Брюйне, воспользовавшийся ошибкой голкипера. Манчестер Сити на 12 очков опережает Ливерпуль, но у команды Клоппа на два сыгранных матча меньше.
Английская Премьер-лига. 24-й тур
Манчестер Сити - Брентфорд 2:0
Голы: Марез 40 пен., Де Брюйне 69
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